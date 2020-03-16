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16.03.2020г.

Пензенец отсудил у владельца парковки рядом с «Домодедово» 120 тыс. рублей

16.03.2020, 14:43

Житель Пензы заключил договор с ООО «Домодедово Паркинг» о временном хранении автомобиля, но компания нарушила условия договора.

По данным пресс-службы Первомайского районного суда, летом 2017 года мужчина оставил машину марки MAZDA CX-5 на автостоянке аэропорта «Домодедово». За три недели его отсутствия неизвестные сняли с автомобиля колеса. Мужчина обратился в полицию. После он отправил претензию в ООО «Домодедово Паркинг», но ему никто не ответил.

«Гражданин просил взыскать с ответчика ООО «Домодедово Паркинг» в его пользу денежную сумму, которая состоит из убытка (реального ущерба), штрафа в размере 50% от заявленных, но не уплаченных ответчиком в досудебном порядке требований», - сообщили в пресс-службе.

По решению суда, с ООО «Домодедово Паркинг» взысканы средства в счет возмещения ущерба в размере 124 540 рублей и штраф - 62270 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

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13.03.2020 17:16
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13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
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29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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