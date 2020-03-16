Пензенец отсудил у владельца парковки рядом с «Домодедово» 120 тыс. рублей

По данным пресс-службы Первомайского районного суда, летом 2017 года мужчина оставил машину марки MAZDA CX-5 на автостоянке аэропорта «Домодедово». За три недели его отсутствия неизвестные сняли с автомобиля колеса. Мужчина обратился в полицию. После он отправил претензию в ООО «Домодедово Паркинг», но ему никто не ответил.

«Гражданин просил взыскать с ответчика ООО «Домодедово Паркинг» в его пользу денежную сумму, которая состоит из убытка (реального ущерба), штрафа в размере 50% от заявленных, но не уплаченных ответчиком в досудебном порядке требований», - сообщили в пресс-службе.

По решению суда, с ООО «Домодедово Паркинг» взысканы средства в счет возмещения ущерба в размере 124 540 рублей и штраф - 62270 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.