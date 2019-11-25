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В Пензе владелица магазина меховых изделий узнала о краже от полицейских

25 ноября в 07:56 118 просмотров

Жителя Саратова подозревают в краже меховых изделий в пензенском магазине.

Сотрудникам управления МВД России по Пензе поступила оперативная информация о нахождении в городе мужчины, которого подозревают в краже норковых шуб из магазина в Саратове. Марку и госномер автомобиля, на котором он ездит, передали всем наружным службам.

Через некоторое время инспекторы ДПС остановили машину, подходившую под описание, на выезде из города. В транспортном средстве находились двое мужчины и женщина с ребенком. В багажнике лежали четыре шубы. Водителя и пассажиров доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На допросе 39-летний саратовец рассказал, что в Пензе находится проездом на такси, его сопровождает семья. Они захотели купить шубу и отправились в торговый центр на улице Суворова. Пока женщина примеряла меховое изделие, общаясь с продавцом, мужчина снял с вешалки две шубы и спрятал под куртку. Пояснив, что хочет посадить ребенка в машину, он вышел из торгового зала и переложил вещи в багажник. Общая стоимость украденного им имущества — 100 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый не стал отрицать свою вину, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. О хищении шуб владелице магазина рассказали полицейские.

«В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/tan-gloves-gloves-leather-gloves-4562830/

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