Идея Камнева установить памятник Берии не нашла одобрения у пензенцев

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В Пензенской области в 2019 году может появиться памятник российскому революционеру, министру внутренних дел СССР Лаврентию Берии.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы пензенского обкома КПРФ Сергей Падалкин.

«В 2019 году исполняется 120 лет со дня рождения Лаврентия Павловича Берии. Обсудили с первым секретарем обкома КПРФ Георгием Камневым, как коммунистам отпраздновать этот юбилей. Решили, что в Заречном или в Пензе нужно поставить памятник Берии. […] На митинге по случаю 137-й годовщины со дня рождения И. В. Сталина Георгий Камнев эту идею озвучил, коммунисты ее поддержали. Готов пожертвовать деньги на это благое дело. С миру по нитке — соберем на памятник хорошему человеку», — написал он.

Пользователи соцсети в комментариях инициативу Георгия Камнева не поддержали.

«Неоднозначная личность, памятник бы я ставить не спешил», — высказался пензенец Олег Сальников.

Отметим, что пензенские коммунисты любят эпатировать публику, делая провокационные заявления, которые впоследствии оказываются банальным троллингом. Например, в начале ноября в соцсети появилось сообщение:

«По прогнозам, Трамп должен был проиграть, но он победил, потому что ему помогал Георгий Камнев».

Текст сопровождал фотоколлаж, на котором Георгий Камнев стоит рядом с Дональдом Трампом. Тогда шутку пользователи оценили.

Не так давно пензенские коммунисты также заявили об открытии кафе у «Сталинского центра». Пост набрал много лайков и комментариев в соцсети, но окажется ли это более, чем пиаром, неизвестно.