Две женщины за рулем на поделили дорогу — пензенец
Легковушка сбила пенсионера на ул. Калинина
На ул. Свердлова образовалась пробка из-за ДТП
В Спасском районе перевернулась иномарка — пострадал парень
В Бессоновском районе тягач сбил мужчину
В Пензе у дизельного завода произошла авария
В Пензенском районе в ДТП попала 8-летняя девочка
В Белинском районе перевернулась легковушка — пострадал парень
В больницу после ДТП в Пензенском районе доставили четверых мужчин
В Пензе появились подробности аварии с участием фуры и микроавтобуса
все новости

В Никольске Toyota задавила пенсионерку

22 декабря в 13:32 268 просмотров

В городе Никольске Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.

По данным областного управления ГИБДД, на ул. Льва Толстого водитель Toyota сбил 74-летнюю пенсионерку.

Женщина от полученных травм скончалась.

Причины аварии предстоит установить инспекторам.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60