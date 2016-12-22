По данным областного управления ГИБДД, на ул. Льва Толстого водитель Toyota сбил 74-летнюю пенсионерку.
Женщина от полученных травм скончалась.
Причины аварии предстоит установить инспекторам.
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В Никольске Toyota задавила пенсионерку
22 декабря в 13:32 268 просмотров
В городе Никольске Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.
По данным областного управления ГИБДД, на ул. Льва Толстого водитель Toyota сбил 74-летнюю пенсионерку.
Женщина от полученных травм скончалась.
Причины аварии предстоит установить инспекторам.