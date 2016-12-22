В Пензе парк Победы превратили в туалет

В Пензе водители маршрутки № 13 превратили парк Победы в Арбеково в отхожее место, сообщила в « Жалобную книгу » ИА «Пенза-Пресс» жительница Пензы.

«Около парка Победы расположена конечная остановка маршрутки № 13. Там нет ни общественного туалета, ни туалета для водителей (и вообще отсутствует какая-либо инфраструктура).

В результате водители справляют нужду непосредственно в парке. Мимо невозможно пройти, одно «облюбованное» ими дерево уже погибло. Теперь стали ходить несколько дальше, постепенно превращая в туалет весь парк.

В парке располагается храм Петра и Павла, и эти действия можно расценить как неуважение к нему. Однако уважение к религиозным культам — личное дело каждого, но правила поведения в общественных местах обязаны соблюдать все. Водителей можно понять: для них не оборудован туалет, и то, что они делают, в некоторой мере является вынужденным.

Однако администрации района стоило бы обратить внимание на эту проблему и сделать общественный туалет, что сразу решило бы вопрос к всеобщему удовольствию — и водителей, и жителей района», — отмечается в обращении.

Стоит отметить, что жалобы на благоустройство парка поступают достаточно часто. Например, горожане сообщали о горах бутылок и мусоре, а также о том, что в это место часто наведываются любители горячительных напитков и бродяги.

Центром парка является Камень Победы, заложенный здесь к 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Обращение горожанки направлено в мэрию.