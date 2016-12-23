В Кузнецке продолжают подготовку ледовых площадок (видео)

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В городе Кузнецке Пензенской области продолжается работа по подготовке ледовых площадок к новогодним праздникам. Они создаются, в том числе, и на территориях учебных заведений, где смогут кататься на коньках все желающие.

Ледовую площадку на территории учебного заведения школьники создают своими руками. Все, что для этого нужно, — снег, вода, минусовая температура, и, конечно, желание. Площадь катка — порядка 400 квадратных метров. В работе ребятам помогают педагоги, сообщает телеканал «Экспресс».

«Утаптывается снег, утрамбовывается, делается «подушка». И затем первым слоем заливается. По необходимости заливается второй, третий слои. И, конечно же, кропотливый труд по его поддержке. Очищать его постоянно, обновлять», — рассказал учитель ОБЖ школы № 15 г. Кузнецка Ринат Музафяров.

Каток на территории школы № 15 имеет удачное месторасположение. Учебное заведение находится в центре южного микрорайона, одного из самых густонаселенных жилых массивов Кузнецка. В дни зимних каникул здесь будут организованы массовые спортивные соревнования — с участием школьников и родителей.

«Футбольное поле мы не чистим, там будет проходить футбол на снегу в зимние каникулы. На баскетбольной и волейбольной площадках будут проходить «Зимние забавы» с родителями. Ежегодно мы их устраиваем. Родители приходят, они очень рады и довольны. Здесь же мы саночные бега устраиваем. С большими мячами играют в пионербол родители с детьми», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 15 г. Кузнецка Ольга Антонова.

Каток на территории школы будет работать с раннего утра до позднего вечера. Руководство учебного учреждения надеется, что здесь, как и в прошлые годы, будет многолюдно.