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На ул. Окружной столкнулись «ВАЗ» и иномарка, есть пострадавший

23 декабря в 11:02 124 просмотра

В Пензе на ул. Окружной столкнулись два автомобиля.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ДТП случилось 22 декабря в 18.42. Столкнулись автомобили «Киа Рио» и автомобиль «ВАЗ-2109».

В результате аварии пострадал один человек. По факту ДТП проводится проверка.

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