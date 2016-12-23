На ул. Окружной столкнулись « ВАЗ» и иномарка , есть пострадавший 124 просмотра 23 декабря в 11:02

В Пензе на ул. Окружной столкнулись два автомобиля.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ДТП случилось 22 декабря в 18.42. Столкнулись автомобили «Киа Рио» и автомобиль «ВАЗ-2109». В результате аварии пострадал один человек. По факту ДТП проводится проверка.