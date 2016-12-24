Известно расписание работы предновогодних ярмарок в Пензе

Как сообщает пресс-служба мэрии, на ул. Попова, 46 продукцию реализуют бизнесмены из Каменского, Пензенского, Никольского, Малосердобинского, Лопатинского, Тамалинского и Белинского районов. Домашние куры продаются от 120 рублей за кг, утки — от 300 рублей за кг

«Также в продаже свинина от 240 рублей за кг, рыба мороженая — от 55 рублей, яблоки — от 50 рублей, молоко от Никольского маслозавода — от 34 рублей, каменский хлеб — от 24 рублей, копчения — от 300 рублей, соленья — от 80 рублей и другие виды продукции», — отметили в мэрии.

На ул. Суворова, 120 ярмарка будет работать без выходных с 8 до 16 часов, а 31 декабря — с 8 до 18 часов на пр. Победы, 99 и улице Бакунина, 20. По улице Стасова, 2 — 24, 25 и 31 декабря с 8 до 15 часов, по пр. Строителей, 21а — 24, 25, 30 и 31 декабря также с 8 до 15 часов.

С 27 по 31 декабря новогодние ярмарки будут работать с 8 до 15 часов на ул. Терновского, 224, Кижеватова, 1−3, Антонова, 9а, Литейной, 2/1.

31 декабря на улице Клары Цеткин, 44а и 3-ем проезде Лобачевского, 3 также развернутся ярмарки.