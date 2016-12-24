В Пензе демонтировали торговый ларек на пр. Строителей , 9 396 просмотров , 9 , который был установлен самовольно." data-title="В Пензе демонтировали торговый ларек на пр. Строителей, 9 — Пенза-пресс, рунет за день"> 24 декабря в 14:31