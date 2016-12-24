В Пензе демонтировали торговый ларек на пр. Строителей, 9

24 декабря собственник демонтировал нестационарный торговый объект на пр. Строителей, 9, который был установлен самовольно.
Объект располагался возле Пензенского колледжа управления и промышленных технологий, уточнили в мэрии.
Напомним, мепроприятия по упорядочению размещения и демонтажу объектов, находящихся на «красной линии», находятся на контроле главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.
Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/demontirovan_pavilon_na_prospekte_stroiteley/
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