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В Пензе демонтировали торговый ларек на пр. Строителей, 9

24 декабря в 14:31 396 просмотров
, 9, который был установлен самовольно.

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24 декабря собственник демонтировал нестационарный торговый объект на пр. Строителей, 9, который был установлен самовольно.

Объект располагался возле Пензенского колледжа управления и промышленных технологий, уточнили в мэрии.

Напомним, мепроприятия по упорядочению размещения и демонтажу объектов, находящихся на «красной линии», находятся на контроле главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/demontirovan_pavilon_na_prospekte_stroiteley/
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