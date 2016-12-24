В Амурской области начали строить мост из России в Китай

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на РИА Новости, на церемонии в честь начала строительства присутствовали губернатор Амурской области Александр Козлов и глава китайской провинции Хэйлунцзян Лу Хао.
По словам главы региона, мост должен быт построен за три года.
«Мост как символ дружбы, сотрудничества и совместного развития», — отметил Лу Хао.
К строительству моста шла подготовка более 20 лет. Ввести его в эксплуатацию планируется уже в 2019 году. Его длина составит 19,9 км, из них 6,5 км будет проходить на территории Китая, 13,4 км — на территории России.