В Чемодановке открыли обновленный спортзал

Как сообщили в пресс-центре облправительства, зал более 10 лет находился в запустении, в 2013 году на средства районного бюджета был начат ремонт. В 2016 году Иван Белозерцев по просьбе жителей Чемодановки выделил из бюджета региона 2,1 млн рублей на внутреннюю отделку помещений.

Открытие зала стало настоящим спортивным праздником. Ребята, посещающие секции футбола, спорттуризма, самбо и дзюдо, а также воспитанники военно-патриотического клуба продемонстрировали свои умения.

«Образование и развитие детей — это вклад в будущее региона. В Пензенской области принята программа поддержки сельских школ, рассчитанная на три года. Каждому району области на условиях софинансирования будут выделены средства на укрепление материальной базы учебных заведений. Я искренне хочу, чтобы этот спортзал работал с утра до вечера. Главное — чтобы у людей было желание вести здоровый образ жизни. Мы также отыщем возможность открыть на территории села современную спортплощадку», — сказал Иван Белозерцев.