Трансляцию матчей ЧМ по футболу могут организовать на Фонтанной площади

Большой экран на Фонтанной площадь может стать местом трансляции матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Он этом сообщил глава региона Иван Белозерцев на встрече в рамках акции «Задай вопрос губернатору. Дети» 24 декабря.

«Мы готовим кафе, бары, рестораны, гостиничный комплекс, приступили к подготовке дорожного полотна. Мы к Чемпионату мира готовимся. Я думаю, что мы сделаем трансляцию, может быть, на Фонтанной площади, чтобы люди могли стать участниками этого мероприятия, не выезжая из Пензы. А если болельщиков, которые пожелают поехать в другой регион, будет достаточное количество, возможно, мы выделим [транспортную] технику, чтобы они организовано представляли наш Пензенский край», — подчеркнул Иван Белозерцев.

На вопрос, планирует ли он посетить матчи ЧМ по футболу, глава региона ответил, что это будет зависеть от положения дел в регионе и свободного времени.

«Если такая возможность представится, я буду счастлив», — добавил Иван Белозерцев.