« Буртасы» подвели спортивные итоги 2016 года. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил награды лучшим спортсменам и тренерам региона." data-title="В Пензе назвали спортсмена года и олимпийскую надежду региона — Пенза-пресс, рунет за день">

Как сообщает пресс-центр облправительства, главным спортивным достижением года на торжественной церемонии назвали семь медалей, завоеванных пензенцами на Олимпийских Играх в Рио.

«В медальном зачете наш регион показал шестое место среди субъектов РФ. Это результат огромной работы не только самих спортсменов, но и их тренеров и родителей, спасибо им всем за это!» — отметил Иван Белозерцев.

Победителю первенства Европы по плаванию Кириллу Мордашеву, призеру этих соревнований Роману Ларину, призеру первенства Европы по спортивной гимнастике Ильдару Юскаеву, чемпиону мира по плаванию Александру Харланову вручили денежные сертификаты.

В ходе церемонии также стало известно, кого жители региона считают «спортсменом года». В этой номинации памятный знак получил трехкратный призер Игр-2016 по спортивной гимнастике Денис Аблязин. Его наставник, Сергей Старкин, признан «тренером года».

«Олимпийскими надеждами» жители области назвали победителя и призера чемпионата мира, победителя первенства Европы по прыжкам в воду Руслана Тернового и члена сборной по шорт-треку Дениса Айрапетяна. «Открытием года» стала серебряный призер первенств мира и Европы Наталья Афремова, командой года признан «Страйк» — чемпион мира по фитнес-аэробике, спортшколой года — школа по гимнастике имени Натальи Лавровой, отметили в пресс-центре обларпавительства.

По словам Ивана Белозерцева, теперь перед спортсменами стоит задача — возродить славу региона в прыжках в воду и плавании, улучшить результаты в боксе и легкой атлетике.

«Главное, что, следуя примеру наших чемпионов, другие мальчишки и девчонки захотят заниматься спортом. Я поставил министру физической культуры и спорта задачу — вовлекать в массовый спорт как можно больше людей. В 2017 году областным бюджетом предусмотрено финансирование спортивной сферы не меньше, чем в 2016, кроме того, будут изыскиваться дополнительные резервы», — подчеркнул губернатор.