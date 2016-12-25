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Жителей Первомайского района теперь встречает Дед Мороз

25 декабря в 10:47 144 просмотра
, как преобразился к новому году Первомайский район.

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В мэрии Пензы рассказали, как преобразился к новому году Первомайский район.

С помощью промышленных предприятий, организаций, учреждений, малого и среднего бизнеса на территории района созданы новые новогодние композиции, украшены деревья, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, при въезде в Первомайский район со стороны улиц Лермонтова и Калинина всех встречает и поздравляет с Новым годом Дед Мороз, изображенный на баннере. Рядом — сияющая гирляндами живая ель, снежинки и большие шары.

Праздничные украшения преобразили также Олимпийскую аллею, Бауманский путепровод, улицы Калинина, Мира и Ленинградская.

Для новогоднего убранства использовали светодиодные занавесы, разноцветные гирлянды, разнообразные консоли, шары, фейерверки, а также световые фигуры Дедов Морозов, снеговиков, животных.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/pervomayskiy_rayon_preobrazilsya_i_zasvetilsya_prazdnichnymi_ognyami/
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