Как не потолстеть в новогодние праздники. Советы диетолога

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О том, как правильно организовать питание в новогодние праздники, чтобы не подорвать здоровье, рассказывает врач-диетолог, эндокринолог ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина» Инна Бабкина .

Для здоровья и фигуры нет ничего страшнее 10 дней непрерывного обжорства, которые мы называем каникулами. Действительно, вместо того, чтобы после Нового года бегать на лыжах и кататься на коньках, мы сидим за столом с друзьями или просто усаживаемся перед телевизором с любимыми сериалами и пирожками.

Новогодние праздники для большинства людей — это время гастрономической вседозволенности. Как удержаться в разумных рамках и, вместе с тем, побаловать себя соблазнительными вкусностями, в которые вложено столько стараний и души? Изучаем советы по питанию в новогодние праздники и составляем правильный рацион.

Правильное питание

Горячая пора корпоративов, праздничных домашних ужинов, бесконечных визитов к родственникам и друзьям с застольями — все это суровое испытание для организма. И главный вопрос для тех, кто верен здоровому образу жизни, здоровому питанию — как не переесть в новогодние праздники, в Новый год-2016.

Не нужно устраивать себе голод. То есть не есть до похода в гости или после него. Наоборот! Нужно питаться пять-шесть раз в день маленькими порциями, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт. Если вы идете на мероприятие с застольем, обязательно поешьте до него. Нежирный творог, авокадо, кусочек курицы — это отличные вещи для перекуса. Они уберут чувство неконтролируемого голода, и вы легко сможете контролировать то, что едите.

Пока занимаетесь приготовлением праздничных блюд, пейте много чистой воды, ешьте свежие или вареные овощи. За стол вы должны сесть, не чувствуя голода.

Садясь за новогодний стол, старайтесь начинать трапезу с «правильной» пищи: холодных закусок, овощных салатов без калорийных соусов, мясных нарезок или нежирных сортов рыбы. Такая еда создаст ощущение наполненности желудка и не позволит разыграться аппетиту сверх меры.

Выбирая белковые блюда, лучше всего придерживаться одного определенного вида белка. Так, если вы начали с морепродуктов и рыбы, не стоит смешивать их с мясом. Добавляйте к ним свежие овощи. Они богаты клетчаткой, благодаря чему хорошо утоляют голод и помогают организму усвоить тяжелую пищу.

А вот медленные углеводы — блюда с картофелем и бобовыми, хлеб, пасту — правильнее будет употреблять отдельно. Крайне важно следить за количеством потребляемой пищи.

Иногда, чтобы выработать оптимальный рацион, можно пойти от обратного и понять, как не стоит питаться в новогодние праздники. Осторожнее всего стоит быть с пресловутым майонезом, которым мы от души заправляем практически все блюда. Зачастую именно калорийные соусы являются виновниками стремительного набора веса в праздничные дни.

Вообще, многокомпонентные салаты с майонезом на праздничном столе — это самое страшное.

Заменяйте майонез растительным маслом, нежирной сметаной, йогуртом. Лимонный сок, соевый соус или яблочный уксус — все это гораздо лучше, чем майонез.

Еще одно «золотое» правило здорового питания — есть медленно, тщательно пережевывая пищу. Наш мозг получает сигнал о насыщении в течение 20 минут, и этого времени достаточно, чтобы объесться до отвала и даже не почувствовать сытости. Неторопливое поглощение пищи позволяет насытиться быстрее и в полной мере насладиться вкусом блюд.

Правильное питание в новогодние праздники включает также разумное потребление напитков. Алкоголь очень калориен, при его употреблении организм получает «пустые» калории. Если вы сразу потребляете алкоголь и калорийную пищу, то организм сначала перерабатывает «пустые» калории, а энергия, получаемая из еды, не успевает израсходоваться, а это приводит к набору лишнего веса.

Не забывайте, что праздничные застолья с распитием спиртных напитков — верная дорога к ожирению. Отдавайте предпочтения сухим винам, в том числе — шампанскому брют. В таком алкоголе меньше калорий.

Самым оптимальным напитком для новогоднего вечера будет бокал красного или белого вина, неторопливо выпитый в течение часа. Главное, о чем не стоит забывать, — никогда не пейте алкоголь, даже самый легкий, на голодный желудок. Так он гораздо быстрее впитается в кровь, и вы ощутите опьянение. К тому же, это дополнительная нагрузка на печень, почки и сердце. Особо внимательными стоит быть тем, у кого имеются заболевания органов пищеварения.

Так что перед тем первым бокалом шампанского обязательно съешьте какую-нибудь закуску, например, ломтик нежирного мяса. А вот разного рода копчености, домашние соления и маринады с алкоголем сочетать не рекомендуется. Эти продукты надолго удерживают жидкость в организме и препятствуют выводу токсинов.

Больше двигайтесь!

Движение — это жизнь, здоровье и красота. Если вы предпочитаете отмечать праздники в шумных и веселых компаниях, клубах, то не забывайте, что во время сидения организм расходует только 1,4 калории на 1 кг веса в час, а при быстром танце, примерно в семь раз больше.

Если вы не любите активный отдых, вы тоже можете уберечь свою фигуру. Если вы стоите, ваш организм начинает расходовать больше калорий, чем при сидении. Также пение поможет вам переработать полученную с пищей энергию, даже во время медленного танца вы можете сбросить немного калорий.

Обязательно в праздники старайтесь как можно больше двигаться. Бегайте на лыжах, катайтесь на коньках, гуляйте, ходите в тренажерный зал, в фитнес-клуб, танцуйте, наконец. Только не сидите на месте. Кстати, если вы чувствуете, что позволили себе что-то лишнее на встрече с друзьями, то можно это компенсировать дополнительной прогулкой или тренировкой.

Новогодние каникулы: правильный режим

После празднования Нового года начинается так называемый период «лежания на диване». Все доедают салаты, мандарины и праздничные торты. Неудивительно, что вес растет день ото дня.

Если вы не в силах отказаться от новогодних блюд, то хотя бы употребляйте их только в первой половине дня.

Возьмите за правило каждый день на обед съедать порцию постного супа, а не оливье. Первые горячие блюда ускорят обменные процессы, дадут чувство сытости на несколько часов.

Забудьте о поздних ужинах: ешьте за четыре часа до сна и выбирайте для последнего приема пищи молочную продукцию или нежирное мясо птицы (рыбы).

В вечернее время выходите на свежий воздух и гуляйте не меньше часа.

Как снизить вес после новогодних праздников? Разгрузочные дни

Скинуть лишние килограммы, набранные во время праздника, желательно как можно быстрее. Если вес набран недавно, то избавиться от него легче, и этим стоит воспользоваться.

Самый простой путь — разгрузочные дни для похудения. Разгрузочный день — это своеобразная монодиета (то есть диета на одном продукте), которая продолжается всего один день.

После праздника лучше выбрать разгрузку на кефире, твороге, яблоках или овощах. Такие дни позволяют сбросить вес и дают отдых пищеварительной системе.

Как избавиться от токсинов и постройнеть после праздника?

Если вы хотите снизить вес и поправить здоровье, ходите в баню. Вы очистите организм от вредных веществ, поступивших во время застолий, улучшите состояние кожи и похудеете.

Чтобы вывести накопившиеся токсины, в бане рекомендуется обильно (до двух литров за одно посещение) пить чистую воду. А вот алкоголь полностью запрещен!

Если позволяет здоровье, посещать баню можно один раз в два дня.

Теперь вы знаете, как можно не набрать вес в новогодние праздники. Желаю вам счастливого, легкого и стройного Нового года! Пусть он принесет радость, здоровье и красоту, а не лишние килограммы!