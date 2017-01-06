, как после новогодних праздников вернуться на работу отдохнувшим и полным сил , рассказывает врач-психотерапевт , заведующий дневным стационаром № 2 ГБУЗ « Областная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова» Алексей Кукушкин ." data-title="Как вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников — Пенза-пресс, рунет за день">

О том, как после новогодних праздников вернуться на работу отдохнувшим и полным сил, рассказывает врач-психотерапевт, заведующий дневным стационаром № 2 ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова» Алексей Кукушкин .

Наша жизнь устроена так, что, с одной стороны, мы придерживаемся традиций, а с другой — ждем перемен к лучшему, в этом — весь Новый год. Как интересно встретить, провести праздник и получить новые впечатления, чтобы легко выйти на работу?

Хитрость состоит в том, что мы привыкли отдыхать один-два дня, а тут — целый отпуск, да еще зимой. Чтобы выйти на улицу, нужно еще одеться. Зимой на дачу не поедешь. Как его провести интересно, чтобы потом также активно выйти на работу?

Кроме традиционного алкоголя и вкусной еды, можно расширить свои возможности отдыха, который восстановит силы и порадует новыми впечатлениями. Конечно, самый традиционный вариант — поехать отдыхать через турфирму или самостоятельно. Если у вас раньше не хватало времени на семью, то вы можете восполнить этот пробел. Сходите куда-нибудь все вместе, ведь длительные зимние каникулы — отличная возможность для того, чтобы наладить семейные отношения.

Можно заняться тем, на что раньше в ежедневной суете не хватало времени: встретиться с друзьями, сходить в кино, торговый центр, боулинг, бассейн, совершить лыжные прогулки.

Попробуйте себя заставить встать с дивана, оторваться от компьютера, телевизора, телефона и прогуляться. Просто так, дав кружок по городу. Вечером прогуляйтесь по городу в местах, где есть красивая елка и парк, который в темноте только привлекает. Кстати, в парке расчищены дорожки: можно погулять подальше от глаз. Или сходите до озера и обратно — уже разрядка.

Войти в рабочий ритм

Не стоит сразу после каникул ожидать бурного всплеска активности и планировать целую кучу дел. Постарайтесь, по возможности, плавно войти в рабочее русло — именно так можно уменьшить стрессовую нагрузку от длительных выходных.

Это нормально, если несколько дней у вас уйдут на раскачку, поэтому на первую неделю запланируйте не более одного важного дела в день и разбавьте свое расписание простыми занятиями, не требующими особой ответственности. Чтобы настроиться на работу после праздников, нужно еще до них навести порядок на своем рабочем столе и в делах.

Хорошо, если даже во время новогодних праздников вы сохраните у себя хотя бы подобие режима — тогда для вас не будет дополнительным стрессом его появление после окончания отпуска.

Общение с коллегами на работе — отличный способ быстро включиться в рабочую атмосферу. Расспросите их о том, как они провели новогодние праздники и расскажите об этом сами. Постепенно от неформального общения можно перейти к обсуждению рабочих планов и каких-либо проектов.

Позитивное мышление помогает не только в работе, но и по жизни. Можете попробовать специальное психологическое упражнение — найти десять плюсов того, что вы выходите на работу.

По возможности, занимайтесь спортом: он помогает нам держать себя в форме и способствует выработке так называемых «гормонов счастья» — эндорфинов, которые не будут лишними в холодный зимний период.