Белозерцев призвал увеличить объем финансирования ремонта теплосетей

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции 26 декабря ответил на вопрос о том, стоит ли городу рассчитывать на помощь из регионального бюджета на финансирование замены теплосетей.

«Проблема износа сетей — давняя. Это плохо, настаиваю, чтобы в Пензе была принята программа по модернизации и ремонту сетей. Сейчас есть инвестиционная программа за счет надбавки к тарифу, но нужны дополнительные средства на ремонт сетей, нужна другая программа», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев призвал настаивать на том, чтобы компания «Т Плюс» ежегодно закладывала средства на ремонт сетей и объемы финансирования увеличивались.

«Задача власти — понуждать через прокуратуру и суды, чтобы средств на ремонт закладывалось больше», — отметил он.

По его словам, в настоящее время завершается работа по оформлению сетей и их постановке на учет, чтобы инвестор мог войти на рынок и вложить средства в их ремонт.

«В новых домах задача — строить модульные котельные и уходить от сетей с большой протяженностью. Нужно входить в федеральную программу, связанную с реформированием сетей. Кузнецк направил документы на вхождение в программу», — добавил губернатор.