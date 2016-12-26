Кувайцев поручил разобраться с мешающими чистить дороги большегрузами

По данным пресс-службы мэрии, участники встречи почтили память погибших в авиакатастрофе над Черным морем минутой молчания.

В рамках встречи, мэр еще раз поручил систематически убирать снег на проезжей части рядом с пешеходной зоной. Однако эту работу мешают делать брошенные автомобили. Разобраться с этой проблемой глава администрации поручил начальнику ГОЧС Алексею Михайлову.

«Автомобилей, припаркованных на дорогах, простаивающих продолжительное время в городе — 30. Все это большегрузы, которые стоят не под знаками, и на эвакуаторе их не увезешь. Собственников приходится разыскивать даже в районах области. Но работа продолжается и все автомобили, припаркованные не в установленных местах и мешающие очистке дорожного полотна от снега, будут убраны», — начальник ГОЧС Алексей Михайлов.