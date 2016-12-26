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Банк России повысил курсы доллара и евро на 27 декабря

26 декабря в 17:45 298 просмотров

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 27 декабря.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 60,8528 до 60,9084 руб., курс евро — с 63,5425 руб. до 63,7285 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 62,1774 .

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