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Голодяев прокомментировал судьбу лагеря «Романтик» (видео)

26 декабря в 20:41 176 просмотров
«Романтик» может так и не открыться. Об этом заявил начальник городского управления образования Юрий Голодяев. Он стал гостем программы «События и мнения» на радио «Эхо Пензы».

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Лагерь «Романтик» может так и не открыться. Об этом заявил начальник городского управления образования Юрий Голодяев. Он стал гостем программы «События и мнения» на радио «Эхо Пензы».

Напомним, решение о его временном закрытии приняли депутаты на 27-й очередной сессии Пензенской городской Думы. Причиной этого стало техническое состояние лагеря. Один из корпусов был признан аварийным. На ремонт, по словам Юрия Голодяева, требуется около 50 миллионов рублей. Стоит ли тратить такую сумму, при учете местоположения лагеря, решают депутаты и городская администрация, сообщает телеканал «Экспресс».

«Через несколько лет его окружат многоэтажные дома, поскольку, мы знаем, что уже и за территорией детского лагеря, и перед территорией, и дальше уже земельные участки выделены под многоэтажное жилищное строительство. Есть законсервированный лагерь от образования — это «Октябрьский», он расположен в районе Воскресеновки. Он — вместимостью не 150 в смену, как в «Романтик», а 350 детей. Что рациональнее, и будет решаться», — сказал начальник управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

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