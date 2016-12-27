Продукты к новогоднему столу пензенцы могут купить на ярмарке

С 24 по 31 декабря в Пензе проходит предновогодняя ярмарка сельхозпроизводителей.

По данным областного минсельхоза, пензенцам предлагают мясо и мясные изделия, молочную продукцию, хлеб, булочные и кондитерские изделия, сахар-песок, муку, масло, овощи и другую продукцию.

Товары продают на ул. Суворова, 120 с 8.00 до 15.00.