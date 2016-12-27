По данным областного минсельхоза, пензенцам предлагают мясо и мясные изделия, молочную продукцию, хлеб, булочные и кондитерские изделия, сахар-песок, муку, масло, овощи и другую продукцию.
Товары продают на ул. Суворова, 120 с 8.00 до 15.00.
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Продукты к новогоднему столу пензенцы могут купить на ярмарке
27 декабря в 14:07 262 просмотра
С 24 по 31 декабря в Пензе проходит предновогодняя ярмарка сельхозпроизводителей.
По данным областного минсельхоза, пензенцам предлагают мясо и мясные изделия, молочную продукцию, хлеб, булочные и кондитерские изделия, сахар-песок, муку, масло, овощи и другую продукцию.
Товары продают на ул. Суворова, 120 с 8.00 до 15.00.