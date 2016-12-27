В Пензе прокомментировали информацию о летальном слачае гриппа

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27 декабря появилась информация о том, что в пензенской областной детской больнице от гриппа скончался ребенок. Однако в минздраве сообщили, что в этом сезоне смертельных случаев не зарегистрировано.

«В этом сезоне смертельных случаев от гриппа еще не было», — сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков на пресс-конференции 27 декабря.

По словам замминистра Оксаны Чижовой, с начала эпидсезона выявлено только три случая гриппа, все они — легкой степени.

Также на пресс-конференции стало известно о том, что 2016 год — рекордный по вакцинации.