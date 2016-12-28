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Инспекторы предупреждают пензенцев о наледи на дорогах

27 декабря в 16:12 560 просмотров

Региональное УГИБДД распространило предупреждение об изменении погодных условий и ухудшении ситуации на пензенских дорогах.

По данным управления, на территории региона ожидается выпадение снега, что может привести к образованию наледи.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Особой осторожности просят и от пешеходов, поскольку в снегопад снижается видимость на дорогах и увеличивается тормозной путь.

«Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — отмечают в управлении.

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