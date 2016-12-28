По данным Банка России, курс доллара понизил с 60,9084 до 60,8587 руб., курс евро — с 63,7285 руб. до 63,5730 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 62,0801.
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Стал известен официальный курс доллара на 28 декабря
27 декабря в 17:30 348 просмотров
Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 28 декабря.
По данным Банка России, курс доллара понизил с 60,9084 до 60,8587 руб., курс евро — с 63,7285 руб. до 63,5730 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 62,0801.