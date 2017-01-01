ЖКХ, бензин, пенсии, МРОТ: какие изменения ждут россиян в 2017 году?

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ИА «Пенза-Пресс» выяснило, станет ли жизнь в России дороже в 2017 году.

ЖКХ

В следующем году россиянам придется платить за воду, свет, газ и отопление в среднем на 4% больше.

При этом, как отмечает «Российская газета», суммы в платежках с 1 июля вырастут у всех россиян неодинаково.

Согласно распоряжению правительства РФ, которое было опубликовано на официальном портале правовой информации, максимальные значения индексации установлены индивидуально для каждого региона.

Самый высокий порог в Москве — 7%, за ним идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6%). В Пензенской области средний индекс составляет 4,5%.

Бензин

Что касается роста цен на топливо, то его спрогнозировать сложно, однако он не должен превысить инфляцию. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

«Мы действительно считали эту сумму при определенных цене на нефть и курсе рубля, а теперь цена и курс другие… В этом году, например, планировалось, что из-за акцизов цены вырастут выше инфляции, а они в итоге ниже, из-за того что у нас много бензина на рынке и высокая конкуренция. Точно спрогнозировать цены на 2017 год сложно, но, мне кажется, они должны быть не выше инфляции», — цитирует издание его слова.

Ранее глава «Лукойла» Вагит Алекперов сообщил о том, что в 2017 году компания прогнозирует рост цен на 8−12% в связи с росто акцизов на дизтопливо и бензин, отмечают «Вести».

МРОТ (минимальный размер оплаты труда)

20 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», согласно которому МРОТ повысится.

Было внесено предложение с 1 июля следующего года увеличить МРОТ на 4% - до 7800 рублей.

Пенсии

С 1 февраля фиксированные выплаты к страховой пенсии будут увеличены на уровень инфляции за 2016 год.

После индексации размер фиксированной выплаты составит 4823 рубля 35 копеек в месяц, стоимость пенсионного балла — 78 рублей 58 копеек (в 2016 году — 74 рубля 27 копеек), сообщают «Вести».

В 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 13 657 рублей — 159,9% к прожиточному минимуму пенсионера.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года повысят как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%.

Таким образом, в следующем году среднегодовой размер пенсии составит 8803 рубля — 103,1% к прожиточному минимуму пенсионера.

Средний размер соцпенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 349 рублей 2 копейки.

Единовременная выплата пенсионерам

Правительство РФ решило компенсировать невозможность второй индексации пенсий в текущем году единовременной выплатой в размере пяти тысяч рублей, которую перечислят всем получателям страховых и государственных пенсий в январе 2017 года, причем деньги получат и работающие, и неработающие пенсионеры.

В Пенсионном Фонде России отметили, что часть пенсионеров получит выплату после новогодних праздников, а не вместе с пенсией. Выплаты будут завершены до 28 января, отмечают «Вести».

«Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались — с 13 по 28 января 2017 г. — без задержек», — сообщили в пресс-службе ПФР.

Материнский капитал

До 2020 года в России отменена ежегодная индексация размера маткапитала. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, отмечают «Вести».

«Приостановить до 1 января 2020 года действие части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», — отмечается в документе.

В настоящее время размер маткапитала для семей, где родилось двое или более детей, по достижении ими трехлетнего возраста, составляет 453026 рублей. Программа действует с 2007 года, тогда размер маткапитала составлял 250 тысяч рублей.

ОСАГО

С 1 января 2017 года все страховые компании будут продавать электронный полис ОСАГО, его можно будет приобрести на сайте.

В 2016 году Минфин внес в проект поправок к закону об ОСАГО десятый повышающий коэффициент, который будет учитывать количество нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем.

Для водителей вводится 14 индивидуальных классов — от класса убыточности «М» до 13-го.

Класс убыточности «М» имеет коэффициент 2,45, поясняют «Вести». Полис будет почти в 2,5 раза дороже для таких водителей. А для злостных нарушителей ПДД полис подорожает в три раза.

Рассчитывать стоимость ОСАГО по новой формуле начнут с 1 января 2017 года.