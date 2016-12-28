Молодые архитекторы Пензы рассказали о планах преображения города (видео)

« Вещь!». В их копилке уже есть реализованные проекты , причем не только на территории Пензы. В планах на 2017-ый — создать несколько уникальных арт-объектов." data-title="Молодые архитекторы Пензы рассказали о планах преображения города — Пенза-пресс, рунет за день">

Новый год — новые идеи. У молодых пензенских градостроителей их не мало. В 2016 году в городе появилось объединение архитекторов «Вещь!». В их копилке уже есть реализованные проекты, причем не только на территории Пензы. В планах на 2017-ый — создать несколько уникальных арт-объектов.

Они молоды, талантливы и полны идей. Объединение юных архитекторов Пензы, которое появилось весной 2016 года, готово взяться за разработку уникальных для города проектов. Первый арт-объект, который удалось реализовать, появился в середине декабря на Олимпийской аллее. Золотые буквы, образующие слово «Пенза», как раз — их идея.

«В формах букв заложены некоторые взаимосвязи, прообразы городских объектов, а именно — «Росток». Здесь в буквах — усеченные плоскости диагональные, линии. Так же построены формы «Ростка» — на основе диагоналей», — объяснил участник объединения архитекторов «Вещь!» Антон Белов.

В планах у ребят на 2017 год — оформить места для отдыха на склоне набережной реки Суры. Их главная идея — создать в городе единый архитектурный стиль. Так, в дизайне сидений на набережной хотят использовать узоры, знакомые пензенцам по часам «Кукушка». Кроме того, там планируют установить арт-объекты в честь известного советского архитектора, сообщает телеканал «Экспресс».

«Основной идеей было использовать какие-то символы Пензы в благоустройстве набережной, то есть мы предлагаем несколько вариантов арт-объектов, которые будут посвящены, например, художнику, чье имя связано с Пензой, — Владимиру Татлину», — сказала участница объединения архитекторов «Вещь!» Мария Кутай.

Молодые архитекторы предлагают на набережной Суры найти место для знаменитой башни Татлина и прототипа разработанного им безмоторного летательного аппарата. По задумке начинающих градостроителей, необычные архитектурные композиции должны украсить всю Пензу. К примеру, для мест отдыха может подойти арт-объект под названием «Ловец звуков земли». Этот проект пензенских ребят уже реализовали в Нижнем Новгороде.

«Благодаря особенной форме он позволяет концентрировать звуки, и если человек становится посередине, то две раковины позволяют сосредоточить все звуки леса, и человек может насладиться природой вдвойне», — рассказала участница объединения архитекторов «Вещь!» Екатерина Ильичева.

Неподалеку от золотых букв на Олимпийской аллее может появиться беседка «Торосы». Деньги на реализацию этого проекта у ребят есть. На форуме Таврида они выиграли грант в 100 тысяч рублей. Приступить к работам собираются весной 2017 года.