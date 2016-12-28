В Пензе театральный коллектив колледжа подготовил новогоднюю сказку (видео)

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Пензенские студенты готовятся к Новому году. В колледже пищевой промышленности и коммерции прошел праздничный концерт. Будущим поварам и технологам творчество не чуждо. Труппа театрального коллектива «Начало», который существует при колледже уже более десяти лет, подготовила для зрителей новогоднюю сказку.

В актовом зале колледжа пищевой промышленности — аншлаг. Студенты воспользовались возможностью немного отдохнуть от сессии и собрались на новогодний концерт. Их товарищи на сцене делом доказывают, что они не только пироги печь горазды. Будущие повара и технологи и спеть могут, и танцуют прекрасно, сообщает телеканал «Экспресс».

Гвоздь программы— новогодняя сказка от театрального коллектива «Начало». Актриса труппы Дарья Кундус — будущий технолог продукции общественного питания. Девушка пришла в коллектив четыре года назад. Говорит, что каждый спектакль по-своему неповторим.

«Меня очень сильно затянуло, с первого же года. Мне очень нравится, там — моя душа. Без выступлений мое обучение в колледже было бы обыденным, а так, это придает некую изюминку, будто я попадаю в какую-то сказку», — рассказала Дарья Кундус.

Алиса Бидикина играла в студии «Начало» пять лет. В прошлом году девушка закончила колледж, но все еще продолжает следить за успехами коллег по труппе.

«Здесь — море эмоций, всегда все в движении. Интересно, больше времени проводишь не только за уроками, а именно в творческой атмосфере», — сказала она.

Каждый год студенты колледжа пищевой промышленности с нетерпением ждут новогоднего представления от театрального коллектива. В 2016-ом зрителям показали сказку «Золотой петушок». Подготовка к выступлению продолжалась вплоть до премьеры, но зрители недочетов не заметили и приняли постановку на ура.