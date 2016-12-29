В Пензенской области сократилось число тяжких преступлений (видео)

, грабежей , убийств , тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом заявил вице-губернатор Валерий Савин в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений." data-title="В Пензенской области сократилось число тяжких преступлений — Пенза-пресс, рунет за день">

В 2016 году в Пензенской области сократилось количество разбоев, грабежей, убийств, тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом заявил вице-губернатор Валерий Савин в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Есть и отрицательная статистика. Так, например, в регионе увеличилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал «Экспресс».

«Остаются еще нерешенными вопросы, касающиеся уличной преступности. Как правило, уличная преступность связана с употреблением алкоголя, остается достаточно высокий уровень и рост преступлений в семейно-бытовой сфере», — рассказал вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

По его словам, по сравнению с 2015-ым, в 2016 году сократилось количество смертей от алкогольных отравлений почти на 10%.

Также участники комиссии обсудили вопросы, связанные со снижением уровня преступности среди осужденных к наказаниям без изоляции от общества.