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Судебные приставы рекомендуют пензенцам погасить долги (видео)

28 декабря в 20:23 362 просмотра

Собрался в отпуск за границу — заплати долг. С таким призывом к жителям Пензы и области обращается служба судебных приставов.

В преддверии новогодних праздников пензенцам настоятельно рекомендуют, чтобы не испортить себе отдых, как можно скорее погасить имеющиеся задолженности.

«Задолженность можно погасить в службах судебных приставов по месту регистрации, а также через банки, находящиеся на территории области», — сказала начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Пензенской области Наталья Скороделова.

Получить интересующую информацию можно, обратившись на «горячую линию» по телефону: 20−65−55 или открыв официальный сайт службы судебных приставов. В разделе, который называется «Узнай о своих долгах», в специальных полях необходимо ввести имя, фамилию и отчество. В режиме реального времени система выдаст информацию о наличии исполнительных производств. Там же, на сайте, задолженность можно погасить, сообщает телеканал «Экспресс».

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