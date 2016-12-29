Судебные приставы рекомендуют пензенцам погасить долги (видео)

Собрался в отпуск за границу — заплати долг. С таким призывом к жителям Пензы и области обращается служба судебных приставов.

В преддверии новогодних праздников пензенцам настоятельно рекомендуют, чтобы не испортить себе отдых, как можно скорее погасить имеющиеся задолженности.

«Задолженность можно погасить в службах судебных приставов по месту регистрации, а также через банки, находящиеся на территории области», — сказала начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Пензенской области Наталья Скороделова.

Получить интересующую информацию можно, обратившись на «горячую линию» по телефону: 20−65−55 или открыв официальный сайт службы судебных приставов. В разделе, который называется «Узнай о своих долгах», в специальных полях необходимо ввести имя, фамилию и отчество. В режиме реального времени система выдаст информацию о наличии исполнительных производств. Там же, на сайте, задолженность можно погасить, сообщает телеканал «Экспресс».