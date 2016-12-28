Министр образования Пензенской области Александр Воронков в ходе итоговой пресс-конференции рассказал журналистам о планах по проведению летней оздоровительной кампании в 2017 году.

По словам министра, в настоящее время в Пензе на ремонт закрыто несколько лагерей.

«Депутатским корпусом и администрацией будет принято решение, чтобы данные организации по летнему отдыху или функционировали, или были поставлены на капремонт. Говорить, сколько лагерей будет функционировать, пока рано, но к февралю мы эту информацию проанализируем», — сообщил он.

Александр Воронков отметил, что средства на проведение летней оздоровительной кампании в регионе на будущий год заложены в том же объеме, что и в текущем, — более 350 млн рублей.

«Эти средства мы передадим муниципальным образованиям, чтобы они провели торги, закупили в конкретные лагеря путевки и могли ими обеспечить наших детишек», — сказал глава минобра.

Он добавил, что проблем с очередями за путевками в Пензе больше быть не должно.

«Мы обсуждали различные варианты предоставления путевок, чтобы не было ажиотажа. Например, через кружки и секции предоставлять путевки, тогда ребята, увлеченные одним делом, могут попасть в один лагерь, чтобы вместе осваивать программу допобразования летом. Город пошел по другому пути, создав электронный продукт, которым может воспользоваться каждый, выбрав лагерь, смену, забронировав данную путевку и затем ее выкупив. Не надо будет занимать очередь», — пояснил Александр Воронков.

Министр отметил, что система в настоящее время проходит апробацию, она уже успешно используется в других регионах.

«К февралю она заработает и будут даны разъяснения на муниципальном уровне, как пользоваться электронной системой», — заверил он.