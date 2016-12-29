В Кузнецке прошла пресс-конференция главы администрации города (видео)

, перспективы строительства новой школы и хирургического корпуса — эти и другие темы затронул глава администрации города Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский. Во время итоговой пресс-конференции он ответил на несколько десятков вопросов представителей СМИ." data-title="В Кузнецке прошла пресс-конференция главы администрации города — Пенза-пресс, рунет за день">

Качество питьевой воды, перспективы строительства новой школы и хирургического корпуса — эти и другие темы затронул глава администрации города Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский. Во время итоговой пресс-конференции он ответил на несколько десятков вопросов представителей СМИ.

Экономика Кузнецка адаптировалась к существующим реалиям, констатировал в начале пресс-конференции Сергей Златогорский. Он привел данные органов статистики, согласно которым объем продукции, произведенной крупными предприятиями города, увеличился, по сравнению с прошлым годом, на 10%. Стабильно работают мебельные производства, существенного прироста достигли местные производители обуви и одежды, сообщает телеканал «Экспресс».

«С учетом реалий в экономическом плане год для города был более-менее удачным, и, в целом, ряд серьезных заделов на будущее сделан», — отметил глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

В 2016 году власти Кузнецка следовали выбранной стратегии улучшения качества воды, которая предусматривает передачу системы водоснабжения города в концессию. Однако решить эту важную городскую проблему в этом году не удалось.

«Мы два раза объявляли конкурсы на концессию на тех условиях, которые нам нужны. Но оба раза эти конкурсы остались без наполнения конкретикой. Претенденты были, но заявки, соответствующие требованиям конкурса, поданы не были», — сказал Сергей Златогорский.

Кузнецкими сетями заинтересовалась компания из Москвы. Но это пока — в будущем. А в 2016 году в свой актив власти Кузнецка могут записать проведенную реконструкцию стадиона «Рубин».

«Получилось так, что мы за полцены построили. В этом году уже ничего бы не построили, потому что программы федеральной нет. Условия для развития футбола, легкой атлетики, тенниса, уличного баскетбола, волейбола мы создали», — сказал глава города Кузнецка.

Ответил Сергей Златогорский и на вопрос по тарифам на тепловую энергию: в 2017 году они вырастут на 7%. Получили журналисты развернутую информацию о начатом строительстве спортивно-гостиничного комплекса, о передаче здания, где размещался следственный изолятор, в собственность города, о планах по переселению из ветхого и аварийного жилья, о качестве пассажирских перевозок.

Поведал глава администрации Кузнецка и о планах на год будущий. Ожидается, что будет построено здание второго корпуса школы № 5. Другие главные надежды также связаны со строительством.

«Я думаю, что появятся краны на площадке хирургического корпуса. Закончить его, конечно, не закончат, но строить начнут. По воде: надеюсь, что где-то к следующему Новому году выйдем на первую станцию обезжелезивания, если никаких срывов не будет», — рассказал Сергей Златогорский.

Кроме того, в 2017 году власти Кузнецка намерены сосредоточить внимание на благоустройстве парка и территорий многоквартирных домов.