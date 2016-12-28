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Песков рассказал, как отпразднует Новый год Путин

28 декабря в 17:17 206 просмотров
, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Что будет на столе в Новый год у главы государства Владимира Путина и как президент проведет новогодние праздники, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как пишут РИА Новости , ссылаясь на Пескова, скорее всего, на праздничном столе президента будут скромные блюда. Владимир Путин предпочитает здоровую пищу.

«Но что будет конкретно, я вам не могу сказать, все-таки, наверное, это его личная жизнь и вряд ли стоит туда вмешиваться», — цитируют журналисты его слова.

Песков также отметил, что полноценных выходных у президента нет. В новогодние дни он общается по телефону с членами правительства по оперативным вопросам и изучает ежедневные доклады, представленные силовыми ведомствами и спецслужбами, сообщает информагентство.

А если есть свободное время, то российский лидер занимается спортом.

«Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает. И делает это, когда возможность представляется, на ежедневной основе», — сказал Песков.

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