Центробанк установил, сколько будет стоить доллар 29 декабря

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 29 декабря.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 60,8587 до 60,6669 руб., курс евро — с 63,5730 руб. до 63,4879 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 61,9364.