По данным областной Госавтоинспекции, авария произошла на ул. Белинской возле дома № 183а.
Водитель Hyundai Sonata сбил 62-летнего пенсионера, которого с травмами доставили в больницу.
Причины ДТП установят инспекторы.
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В Каменке пенсионер попал под колеса иномарки
28 декабря в 17:59 172 просмотра
В городе Каменка Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.
По данным областной Госавтоинспекции, авария произошла на ул. Белинской возле дома № 183а.
Водитель Hyundai Sonata сбил 62-летнего пенсионера, которого с травмами доставили в больницу.
Причины ДТП установят инспекторы.