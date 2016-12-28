В Пензе рядом с Фонтанной площадью сбили мужчину — очевидцы
В Нижнеломовском районе в ДТП погиб мужчина
Под Нижним Ломовом столкнулись 2 авто, есть пострадавший
На ул. Мира ночью вспыхнул вагончик
В Кузнецком районе столкнулись фура и грузовик, есть пострадавший
В Пензе на пр. Победы произошла крупная авария. ВИДЕО
В Пензе автобус при парковке задел «Газель». ВИДЕО
В Пензе водители массово выехали на «красный». ВИДЕО
В Сеть выложили видео аварии с автобусом № 66
В Пензе автобус № 66 попал в ДТП - пострадали 3 женщины
все новости

В Каменке пенсионер попал под колеса иномарки

28 декабря в 17:59 172 просмотра

В городе Каменка Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.

По данным областной Госавтоинспекции, авария произошла на ул. Белинской возле дома № 183а.

Водитель Hyundai Sonata сбил 62-летнего пенсионера, которого с травмами доставили в больницу.

Причины ДТП установят инспекторы.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60