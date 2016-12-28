В Каменке пенсионер попал под колеса иномарки

28 декабря в 17:59

В городе Каменка Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.

По данным областной Госавтоинспекции, авария произошла на ул. Белинской возле дома № 183а.

Водитель Hyundai Sonata сбил 62-летнего пенсионера, которого с травмами доставили в больницу.

Причины ДТП установят инспекторы.