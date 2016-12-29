В Пензе открылась выставка репродукций картин Винсента Ван Гога (видео)

Художник не от мира сего. Нидерландский живописец Винсент Ван Гог стал известен не только благодаря своим уникальным творениям, но и непростой судьбе. До сих пор некоторые факты его биографии остаются неизвестными, а искусствоведы продолжают изучать его творчество. Теперь и у пензенцев появилась возможность убедиться в гениальности мастера, сообщает телеканал «Экспресс».
«Благодаря этой выставке мы хотим познакомить посетителей с историей жизни и творчества Ван Гога. В 2015 году было 125 лет со дня его смерти», — сказала куратор выставки «Ван Гог. Симфония цвета» Анна Мысина.
«Это, на самом деле, очень умно, тонко составленная экспозиция, которая очень интересно и подробно рассказывает о творческом пути замечательного импрессиониста», — подчеркнул директор картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.
Винсент Ван Гог прожил всего 37 лет. Он страдал от непонимания окружающих и несколько раз попадал в клинику для душевнобольных. За десятилетнюю творческую карьеру он успел подарить миру более двух тысяч произведений искусства. Но большинство критиков не замечало Ван Гога вплоть до его трагической смерти. С конца XIX века и по сей день любители искусства очень высоко ценят полотна мастера.
Полотна Ван Гога отличаются насыщенными цветами и необычными формами. Одной из первых репродукции оценила Наталья Гурьянова. Говорит, что качество репродукций действительно впечатляет.
«Я очень рада, что такая выставка появилась в городе, это большая редкость. Мы не можем нигде ее больше видеть. Поэтому впечатлений, конечно, очень много. И, вообще, я люблю Ван Гога, импрессионистов тоже люблю. Мне очень нравится их искусство, поэтому впечатления просто зашкаливают», — поделилась впечатлениями посетительница выставки Наталья Гурьянова.
Выставка уже побывала в нескольких городах России. В Пензе она пробудет до конца зимних каникул.
Посетить выставку можно в любой день за исключением 1 и 2 января. Для гостей картинной галереи также проведут мастер-классы, на которых можно создать собственную репродукцию одной из картин Ван Гога.