В Пензе открылась выставка репродукций картин Винсента Ван Гога (видео)

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В Пензенской областной картинной галерее имени К. А. Савицкого открылась выставка (0+) одного из самых известных художников XIX века Винента Ван Гога. На ней представлено около 70 репродукций картин нидерландского мастера.

Художник не от мира сего. Нидерландский живописец Винсент Ван Гог стал известен не только благодаря своим уникальным творениям, но и непростой судьбе. До сих пор некоторые факты его биографии остаются неизвестными, а искусствоведы продолжают изучать его творчество. Теперь и у пензенцев появилась возможность убедиться в гениальности мастера, сообщает телеканал «Экспресс».

«Благодаря этой выставке мы хотим познакомить посетителей с историей жизни и творчества Ван Гога. В 2015 году было 125 лет со дня его смерти», — сказала куратор выставки «Ван Гог. Симфония цвета» Анна Мысина.

«Это, на самом деле, очень умно, тонко составленная экспозиция, которая очень интересно и подробно рассказывает о творческом пути замечательного импрессиониста», — подчеркнул директор картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.

Винсент Ван Гог прожил всего 37 лет. Он страдал от непонимания окружающих и несколько раз попадал в клинику для душевнобольных. За десятилетнюю творческую карьеру он успел подарить миру более двух тысяч произведений искусства. Но большинство критиков не замечало Ван Гога вплоть до его трагической смерти. С конца XIX века и по сей день любители искусства очень высоко ценят полотна мастера.

Полотна Ван Гога отличаются насыщенными цветами и необычными формами. Одной из первых репродукции оценила Наталья Гурьянова. Говорит, что качество репродукций действительно впечатляет.

«Я очень рада, что такая выставка появилась в городе, это большая редкость. Мы не можем нигде ее больше видеть. Поэтому впечатлений, конечно, очень много. И, вообще, я люблю Ван Гога, импрессионистов тоже люблю. Мне очень нравится их искусство, поэтому впечатления просто зашкаливают», — поделилась впечатлениями посетительница выставки Наталья Гурьянова.

Выставка уже побывала в нескольких городах России. В Пензе она пробудет до конца зимних каникул.

Посетить выставку можно в любой день за исключением 1 и 2 января. Для гостей картинной галереи также проведут мастер-классы, на которых можно создать собственную репродукцию одной из картин Ван Гога.