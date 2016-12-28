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В Пензе рядом с Фонтанной площадью сбили мужчину — очевидцы

28 декабря в 18:50 130 просмотров
, автомобиль сбил мужчину, переходившего проезжую часть на улице Кирова, в районе Фонтанной площади.

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По словам очевидцев, автомобиль сбил мужчину, переходившего проезжую часть на улице Кирова, в районе Фонтанной площади.

На месте происшествия собрались прохожие, двое мужчин пытались оказать пострадавшему первую помощь — один из них подложил под спину травмированного мужчины свернутый автомобильный коврик.



«Он уже около получаса лежит, его оттащили с дороги. Говорят, что машина сбила и уехала. Вызвали скорую помощь», — рассказала очевидица произошедшего.



Пострадавшего увезли в больницу на машине реанимации, передает с места происшествия корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

Фотография: Фото Анны Балашовой
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