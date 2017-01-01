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Из Пензы в Москву пустят дополнительные авиарейсы

1 января в 10:00 698 просмотров
«РусЛайн» откроет дополнительные рейсы между Пензой и Москвой.

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С 23 января авиакомпания «РусЛайн» откроет дополнительные рейсы между Пензой и Москвой.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, дополнительные самолеты будут летать в столицу и из нее с понедельника по пятницу до 24 марта.

В Москву лайнеры будут отправляться в 14.00, из Москвы в Пензу улететь можно будет в 16.00

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