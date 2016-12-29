В Пензе на ул. Карпинского две женщины на авто не поделили трассу
В сети появилось видео нового ДТП с «буханкой» в Пензе
В Бековском районе машина упала с моста
В Пензе рядом с Фонтанной площадью сбили мужчину — очевидцы
В Каменке пенсионер попал под колеса иномарки
В Нижнеломовском районе в ДТП погиб мужчина
Под Нижним Ломовом столкнулись 2 авто, есть пострадавший
На ул. Мира ночью вспыхнул вагончик
В Кузнецком районе столкнулись фура и грузовик, есть пострадавший
В Пензе на пр. Победы произошла крупная авария. ВИДЕО
все новости

В Пензе пострадавший в ДТП пешеход сбежал из больницы

29 декабря в 16:12 440 просмотров

В Пензе на ул. Клары Цеткин произошло ДТП с участием пешехода.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, возле дома № 23 «Рено» сбил 32-летнего мужчину.

В результате пешехода с травмами доставили в больницу, но впоследствии потерпевший самовольно ушел из учреждения.

Причины аварии устанавливаются.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60