Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, возле дома № 23 «Рено» сбил 32-летнего мужчину.
В результате пешехода с травмами доставили в больницу, но впоследствии потерпевший самовольно ушел из учреждения.
Причины аварии устанавливаются.
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В Пензе пострадавший в ДТП пешеход сбежал из больницы
29 декабря в 16:12 440 просмотров
В Пензе на ул. Клары Цеткин произошло ДТП с участием пешехода.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, возле дома № 23 «Рено» сбил 32-летнего мужчину.
В результате пешехода с травмами доставили в больницу, но впоследствии потерпевший самовольно ушел из учреждения.
Причины аварии устанавливаются.
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