Лучшие кузнечане удостоились премии главы администрации (видео)

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Профессионалов своего дела в городе Кузнецке Пензенской области достаточно в любой сфере. Традиционно в конце года лучшие из лучших получают премии главы городской администрации. На этот раз наград за свой труд и успехи в служебной деятельности были удостоены врачи, учителя, тренеры, слесари, пожарные и деятели культуры.

Благодарность властей активному городскому сообществу — главная миссия церемонии вручения ежегодных премий главы администрации. В списке лауреатов — кузнечане, которых выдвинули трудовые коллективы, сообщает телеканал «Экспресс».

«Те люди, которым не все равно. Те руководители, которые подталкивают свои коллективы к тому, чтобы достигать новых результатов, добиваться решения поставленных задач. Те активные люди, которые берут на себя больше, чем обычный гражданин — больше работы, больше головной боли находят», — отметил глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

Первым, кто получил почетную грамоту главы администрации, стал преподаватель многопрофильного колледжа Сергей Долиновский. В 2016 году он был удостоен звания «Лучший молодой педагог». К этой победе он шел несколько месяцев.

«Первый этап — заочный. Нужно было рассказать о достижениях своих воспитанников. Второй этап — создание фильма о своих достижениях с мнением экспертов. И третий — финал. Он был в Красноярске», — рассказал Сергей Долиновский.

Среди награжденных работников бюджетных организаций были представители различных профессий — врачи, учителя, тренеры. Руководство отдела социальной защиты населения представило к награждению сотрудника с 30-летним стажем работы.

«Я работаю с детками-инвалидами. Это очень благодатная почва. Мы отдаем всю душу, все сердце для того, чтобы они были счастливы и здоровы», — сказала воспитатель отделения реабилитации несовершеннолетних комплексного центра социальной защиты населения г. Кузнецка Галина Логинова.

В числе лауреатов ежегодной премии был и представитель сферы культуры. Сергей Нуштаев — ведущий многих общегородских мероприятий.

«Мы стали лауреатами на международном театральном фестивале «Театромагия» в Самаре. Там мы показали спектакль «Кукушкины слезки» по рассказам Шукшина. В наступающем году я желаю всем новых побед», — сказал режиссер студии «Альт» муниципального учреждения «Родина» Сергей Нуштаев.

Всего ежегодных премий главы администрации Кузнецка удостоились несколько десятков человек.