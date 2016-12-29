По данным пресс-службы мэрии, женщина, в частности, поблагодарила за очищенные дороги.
«Выражаем благодарность отделу благоустройства Октябрьского района за своевременную очистку дорог от снега в микрорайоне Заря. Спасибо», — отмечено в письме.
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Жительница поблагодарила Кувайцева за очищенные дороги
29 декабря в 16:57 196 просмотров
В Пензе местная жительница поблагодарила мэра города Виктора Кувайцева за работы по благоустройству.
По данным пресс-службы мэрии, женщина, в частности, поблагодарила за очищенные дороги.
«Выражаем благодарность отделу благоустройства Октябрьского района за своевременную очистку дорог от снега в микрорайоне Заря. Спасибо», — отмечено в письме.
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