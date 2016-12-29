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Жительница поблагодарила Кувайцева за очищенные дороги

29 декабря в 16:57 196 просмотров

В Пензе местная жительница поблагодарила мэра города Виктора Кувайцева за работы по благоустройству.

По данным пресс-службы мэрии, женщина, в частности, поблагодарила за очищенные дороги.

«Выражаем благодарность отделу благоустройства Октябрьского района за своевременную очистку дорог от снега в микрорайоне Заря. Спасибо», — отмечено в письме.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/b26/800_507_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/b26aa9a088c414de3a60443527ccfa12.jpg
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