Пензенские пенсионеры получат 5 тыс. руб. отдельно от пенсии (видео)

Единовременную выплату получат пенсионеры, которые постоянно проживают в Пензенской области и получают пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года, вне зависимости от того, работают они или нет. Обращать с заявлениями в пенсионный фонд не потребуется, сообщает телеканал «Экспресс».
«Те пенсионеры, которые получают пенсию по графику с 3 по 12 января, получат ее без этой выплаты, а выплата будет им доставлена после 13 числа отдельной ведомостью. И, соответственно, при доставке пенсии почтальоны назовут сроки доставки этой единовременной выплаты», — сказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.