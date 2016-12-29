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Пензенские пенсионеры получат 5 тыс. руб. отдельно от пенсии (видео)

29 декабря в 20:15 300 просмотров

Пенсионеры Пензенской области получат единовременную выплату в пять тысяч рублей во второй половине января 2017 года. Доставка денег будет производиться с 13 по 28 число.

Единовременную выплату получат пенсионеры, которые постоянно проживают в Пензенской области и получают пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года, вне зависимости от того, работают они или нет. Обращать с заявлениями в пенсионный фонд не потребуется, сообщает телеканал «Экспресс».

«Те пенсионеры, которые получают пенсию по графику с 3 по 12 января, получат ее без этой выплаты, а выплата будет им доставлена после 13 числа отдельной ведомостью. И, соответственно, при доставке пенсии почтальоны назовут сроки доставки этой единовременной выплаты», — сказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

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