В Пензенском драмтеатре работает почта Деда Мороза (видео)

, Снегурочка и другие сказочные герои поздравили пензенцев с Новым годом. В драматическом театре прошло новогоднее представление для юных жителей города. Дети водили хороводы вокруг елки и попросили у Дедушки новогодние подарки. До 9 января в фойе театра будет работать почта Деда Мороза." data-title="В Пензенском драмтеатре работает почта Деда Мороза — Пенза-пресс, рунет за день">

Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои поздравили пензенцев с Новым годом. В драматическом театре прошло новогоднее представление для юных жителей города. Дети водили хороводы вокруг елки и попросили у Дедушки новогодние подарки. До 9 января в фойе театра будет работать почта Деда Мороза.

Дедушка Мороз исполняет желания пензенских ребятишек. По одному велению зимнего волшебника елка загорается разноцветными огоньками. На праздник в драмтеатре вместе с ним пришли Снегурочка, Баба Яга и медведь. Детям показали настоящую зимнюю сказку, сообщает телеканал «Экспресс».

Сразу после новогоднего представления дети спешат отправить дедушке письмо. В почтовом ящике их накопилось уже немало. В 2016 году пензенские ребята по большей части просили не смартфоны и планшеты, а самые простые вещи, которые приносят настоящую радость.

Дети очень стараются порадовать Деда Мороза. Они присылают ему свои рисунки, украшают конверты блестками и аппликациями. Все ради того, чтобы в новогоднюю ночь увидеть под елочкой желанный подарок.

Получить подарок от Деда Мороза можно только раз в году, поэтому свое желание следует хорошенько обдумать. Время еще есть. Написать письмо и красиво его оформить можно и на зимних каникулах. Почта Деда Мороза будет работать до 9 января.