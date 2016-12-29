Пензенский «Зенит» провел последний в году тренировочный сбор (видео)

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Пензенский «Зенит» провел заключительный тренировочный сбор в 2016 году. В нем приняли участие, в основном, местные футболисты.

Пока команда занимается под руководством Владимира Радкевича. Возможно, в 2017 году клуб возглавит новый специалист. Это место стало вакантным после того, как команду покинул Михаил Соловьев.

Весеннюю часть первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» «Зенит» начнет в апреле домашним матчем против клуба из Рязани.

Сейчас «сине-бело-зеленые» находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы — 12-й. Это худший результат пензенской дружины в межсезонье за последние несколько лет, сообщает телеканал «Экспресс».

«Несмотря на то, что «Зенит» занимает не очень высокое место, один мальчик, вратарь, приглашался в молодежную сборную. Максим Рудаков играл со Швейцарией. А второй, приглашается в московский «Спартак». Даже те команды, которые находятся наверху турнирной таблицы, не могут похвастаться этим. Дело в том, что у нас очень молодая команда, перспективная, и наши ребята, я думаю, будут расти и прибавлять», — сказал пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.