Нужна ли Пензе казачья кибердружина?

В Пензе на базе одного из вузов будет создана казачья кибердружина. Как будет организована ее работа и взаимодействие с полицией? Нужна ли эта структура? ИА «Пенза-Пресс» узнало мнение экспертов и сотрудников правоохранительных органов.

В Пензенском казачьем институте технологий (филиал ФГБОУ «Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского) подтвердили, что на базе их учебного заведения будет создана новая организация.

«В головном вузе было заключено соглашение о сотрудничестве с Лигой безопасности интернета и активно начата работа в данном направлении», — отметили в ответе на официальный запрос информагентства.

Однако пояснить, в чем конкретно будет заключаться работа новой структуры, кто будет ее участниками и когда она заработает, в институте не смогли.

В Пензенской области это не первая подобная инициатива. Напомним, в 2015 году было создано региональное отделение общественного движения «Кибердружина». Его задача — проводить мониторинг Сети на наличие опасного контента и вести просветительскую работу с молодежью по повышению уровня ее интернет-грамотности. Нужна ли еще одна кибердружина в Пензе? Эксперты считают, что да.

«Помощь общественных активистов никогда не бывает лишней. Не секрет, что наши правоохранительные органы испытывают серьезный дефицит в кадрах, порой из-за нехватки штатных сотрудников не справляются с работой, упуская множество преступлений», — отметил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Однако, продолжил он, мониторинг интернета может выявить только отдельные преступления, а действовать необходимо системно.

«Для этого необходимо строго разграничить интернет на официальную и неофициальную части. В официальной части мы сможем гарантировать пользователям безопасность и достоверность информации. Важным признаком надежности этого сегмента станет полное отсутствие анонимности. […] В неофициальной части интернета пускай остаются форумы и чаты для анонимного общения, однако подобные ресурсы должны предупреждать пользователя, что вся информация может быть неправдой», — сказал он.

Другой эксперт, непосредственный участник кибербригад, даже дал несколько советов будущим кибердружинникам, чтобы их деятельность была более эффективной.

«Я — участник кибербригад. Хочу дать несколько советов: кибердружина должна быть закрытой организацией, нужен опытный наставник, иначе бойцы будут учиться на своих ошибках, нжны люди со знанием иностранных языков», — поделился он.

Однако, как известно, любая кибердружина лишь помогает правоохранительным органам выявлять и привлекать к ответственности лиц, совершающих преступления в виртуальной среде и не может сама блокировать «вредные» ресурсы. Так нужны ли полиции такие помощники? Чтобы выяснить это, ИА «Пенза-Пресс» обратилось в региональное управление МВД.

Там ответили, что пока им о создании кибердружины на базе университета им не сообщали.

«Если вопросы, решаемые кибердружиной, будут соприкасаться с деятельностью полиции, в дальнейшем будет налажено взаимодействие отдела «К» УМВД России по Пензенской области с отделением казачьей кибердружины», — отметили в управлении.

Кроме того, в УМВД сообщили, что сейчас в регионе нет общественных организаций, активно работающих по направлению мониторинга Интернета и ищущих запрещенную к распространению информацию (в связи с этим возникает вопрос: что произошло с организованной в 2015 году «Кибердружиной»?).

«Однако значительное количество граждан самостоятельно обращается с заявлениями в полицию, прокуратуру, региональные отделения Роспотребнадзора и Роскомнадзора с требованием закрытия доступа к Интернет-ресурсам, нарушающим правила распространения информации», — сообщили в управлении и отметили, что по всем подобным заявлениям проводятся проверки.

Станет ли новая, теперь уже казачья кибердружина реальным помощником сотрудников правоохранительных органов, покажет время. ИА «Пенза-Пресс» будет следить за развитием ситуации.