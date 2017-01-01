Налоговики напоминают о правилах перечисления страхвзносов

Поэтому управление ФНС по Пензенской области выступило с официальным обращением, рассказав о том, как правильно заполнить реквизиты платежного поручения на перечисление страховых взносов в бюджет.

Как сообщает пресс-служба управления, должны указываться:

— «ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

— «Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

— код бюджетной классификации — значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение «182» — Федеральная налоговая служба.

«Приказом Минфина России утвержден перечень источников доходов по страховым взносам, администрирование которых возложено на налоговые органы. Подробная информация размещена на сайте ФНС России» — создан специальный раздел «Страховые взносы 2017», — отмечают в пресс-службе.