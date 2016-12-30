По данным Банка России, курс доллара повысился с 60,2730 до 60,6569 руб., курс евро — с 63,0214 руб. до 63,8111 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 62,0763.
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Официальный курс доллара на 31 декабря повысили
30 декабря в 17:19 46 просмотров
Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 31 декабря.
По данным Банка России, курс доллара повысился с 60,2730 до 60,6569 руб., курс евро — с 63,0214 руб. до 63,8111 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 62,0763.
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