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В Заречном парень на легковушке врезался в бетонный забор

30 декабря в 17:59 372 просмотра

В городе Заречном Пензенской области произошло ДТП. Информация об этом поступила на пульт дежурного областного УГИБДД 29 декабря в 21.00.

По данным пресс-службы, возле дома № 6 по проспекту 30 лет Победы 18-летний парень за рулем «ВАЗ-21124» врезался в бетонное ограждение.

Водитель в результате ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.

Причины аварии устанавливаются.

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