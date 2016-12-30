По данным пресс-службы, возле дома № 6 по проспекту 30 лет Победы 18-летний парень за рулем «ВАЗ-21124» врезался в бетонное ограждение.
Водитель в результате ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.
Причины аварии устанавливаются.
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В Заречном парень на легковушке врезался в бетонный забор
30 декабря в 17:59 372 просмотра
В городе Заречном Пензенской области произошло ДТП. Информация об этом поступила на пульт дежурного областного УГИБДД 29 декабря в 21.00.
По данным пресс-службы, возле дома № 6 по проспекту 30 лет Победы 18-летний парень за рулем «ВАЗ-21124» врезался в бетонное ограждение.
Водитель в результате ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.
Причины аварии устанавливаются.
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