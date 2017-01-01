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В 2016 году задолженностей по выплате пенсий и пособий в Пензенской области нет. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России (ПФР), подводя итоги года.

«В 2016 году в Пензенской области назначение, перерасчет, финансирование, выплата пенсий, пособий и социальных выплат носили стабильный характер, производились своевременно и в полном объеме, задолженности по выплате нет», — отметили в пресс-службе отделения.

В ушедшем году выросли пенсии: ее средний размер вырос на 351,72 руб. (3,2%) и составил 11 359,58 руб., средний размер страховой пенсии составил 11 669,74 руб., средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению — 8 579,58 руб.

В целом на выплату пенсий и социальных выплат направлено более 68,9 млрд руб., ежемесячно — 5,7 млрд руб, получателям материнского капитала направлено более 3 млрд руб.

«Пензенская область является активным участником по внедрению электронных сервисов. В настоящее время введено в постоянную эксплуатацию 18 электронных сервисов», — отметили в пресс-службе.

В частности, жители региона могут подать электронные заявления о назначении и доставке пенсий, об установлении ежемесячной денежной выплаты, о выдаче сертификата на материнский капитал, заказать справки и документы, записаться на прием в клиентскую службу ПФР и др.