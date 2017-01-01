Что изменится в пенсионной системе в 2017 году

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Пензенское отделение Пенсионного фонда России (ПФР) сообщает об изменениях, которые произойдут в 2017 году.

Назначение пенсий

Для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее восьми лет стажа и 11,4 пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.

«Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии — пожизненная», — отметили в пресс-службе ведомства.

Повышение пенсий и соцвыплат

В 2017 году предусмотрена индексация:

— страховых пенсий неработающим пенсионерам и фиксированных выплат к ним — с 1 февраля на 5,8%;

— социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению — с 1 апреля на 2,6%;

— ежемесячных денежных выплат — с 1 февраля на 5,8%.

С 1 августа подлежат корректировке пенсии работающих пенсионеров.

«На уточнение страховой пенсии в беззаявительном порядке имеют право получатели пенсий, за которых их работодателями в прошлом году начислялись и уплачивались страховые взносы. Пенсия работающих пенсионеров не поднимется более чем на три пенсионных балла. Стоимость балла в 2016 году равна 74,27 руб., а значит максимальная прибавка, на которую можно будет рассчитывать, составит не более 222,81 руб.», — сообщили в пресс-службе отделения ПФР.

На 2017 год утвержден прожиточный минимум пенсионера для установления федеральной социальной доплаты в Пензенской области в сумме 7 835 руб., что на 213 руб. больше чем в 2016 году (7 622 руб.)

С 1 февраля на 5,8% увеличится предельный размер пособия на погребение — теперь он составит 5 583,36 руб.

Единовременная пенсионная выплата в 5 000 рублей

Помимо пенсии и регулярных социальных выплат в январе 2017 года пенсионеры получат единовременную выплату в 5 000 рублей.

Доставка единовременной выплаты будет проводиться на основании документов из выплатных дел, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не надо.

Электронные сервисы ПФР

В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме.

«Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале госуслуг, то с регистрацией ему также помогут в клиентской службе ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг», — сообщили в пресс-службе.