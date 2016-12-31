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План новогодних и рождественских мероприятий в Пензе

31 декабря в 12:13 294 просмотра

Горадминистрация Пензы опубликовала план мероприятий на новогодние и рождественские праздники.

Наименование мероприятия

Дата, время

Место проведения

Ответственный

Новогодние праздники

Массовые народные гуляния и детские праздники

Новогоднее мероприятие с участием Деда Мороза и Снегурочки

Первомайский район

31.12.16

24−00

Терновский РДК,
ул. Терновского, 127

Л.Г. Белякова

Новогоднее представление у ёлки для жителей города Пензы (без возрастных ограничений)

31.12.16 - с 11.00 до 13.00 — музыкальное сопровождение

с 13.00 31.12.16 до 03.00 01.01.2017 — праздничное представление

31.12.16-

01.01.17

Фонтанная площадь

В.А. Фейгина

Новогодние народные гулянья Октябрьского района

01.01.17

1−30

МБОУ СОШ № 74,
ул. Ладожская, 131

Е.О. Гусейнов

Ю.А. Голодяев

Новогодняя развлекательная программа (игры, конкурсы, забавы)

ежедневно

с 02.01.17 по 09.01.17

15:00−16:30

Фонтанная площадь

В.А. Фейгина

Н.В. Озерова

Массовое народное гуляние «Новогодняя ночь в Олимпийском»

01.01.17

02−00

МБУ ПКиО «Олимпийский», Роллердром

ул. Гагарина, 6

В.А. Фейгина

Новогодний праздник у Ёлки

01.01.17

01−00

Детский парк,
ул. Кронштадтская,

В.А. Фейгина

Новогодние народные гулянья

01.01.17

01−00

Микрорайон «Заря»

Е.О. Гусейнов

Новогодние культурно-развлекательные и спортивно-игровые программы

Тематическая акция «Парк собирает друзей»

01.01.17

14−00

МАУ «ЦПКиО

им. В. Г. Белинского»,

Олимпийская аллея

В.А. Фейгина

Праздничная акция «С Новым годом страна, с Новым годом народ!» — бесплатный вход

01.01.17

09−00

МАУ «Пензенский зоопарк»,
ул. Красная, 10

В.А. Фейгина

Экскурсия по зимнему зоопарку

«Ура! каникулы!»

(по предварительным заявкам)

01.-10.01.17

09:00-

16:00

МАУ «Пензенский зоопарк», ул. Красная, 10

В.А. Фейгина

Детский новогодний праздник

02.01.17−10.01.17

15−00

Детский парк,
ул. Кронштадтская,

В.А. Фейгина

Новогодний праздник у Елки

02.01.17−10.01.17

12−00

ЦПКиО им. В. Г. Белинского, ул. К.Маркса, 1

В.А. Фейгина

Новогодняя развлекательная программа

02.01.17−10.01.17

16−00

ЦПКиО им. В. Г. Белинского, ул. К.Маркса, 1

В.А. Фейгина

Семейный спортивный праздник «Елочка в кроссовках»

2−4.01.17

по графику

МБОУ ЛСТУ № 2,

ФОК «Центральный»,
ул. Бакунина, 115

Ю.А. Голодяев

Новогоднее представление у елки «Приключения в Новогоднем королевстве»

03.01.17

12−00

СП «Маяковский»,
ул. Сосновая, 8

В.А. Фейгина

Новогоднее представление для детей у елки «Новогодний элемент».

03.01.17

12−00

14−00

МБУ ЦКиД, Красное фойе,
ул. Ленина, 11а

В.А. Фейгина

«Киноклуб «Мультик"" — сборник мультфильмов для детей

03.01.17

11−00

СП «Заря»,
ул. Ягодная/Конозаводская, 21/30

В.А. Фейгина

Развлекательно-игровая программа «Новогодний фейерверк»

03.01.17

12−00

МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром

ул. Гагарина, 6

В.А. Фейгина

Рождественские праздники

Массовые народные гуляния и детские праздники

Досугово-массовое мероприятие Железнодорожного района «Рождественские забавы»

05.01.17

11−00

Игровая площадка,

МБУ МЦ «Орион»,
ул. Литвинова, 21А

Н.В. Озерова

О.В.Денисов

Рождественский праздник Железнодорожного района

05.01.17

11−00

МБОУ СОШ № 19, стадион,
ул. Ягодная, 11

О.В.Денисов

Ю.А. Голодяев

Праздник микрорайона «Зимние забавы» Ленинского района

05.01.17

11−00

Территория МБОУ СОШ № 11,

ул. 8-е Марта, 21А

Н.Б. Москвитина

Ю.А. Голодяев

Соревнования среди спортивных семей Первомайского района

06.01.17

12−00

город Спутник

Н.В. Озерова Л. Г.Белякова

Праздник микрорайона Монтажный «Рождественские забавы»

07.01.17.

15−00

площадь СП «Маяковский»,

ул. Сосновая, 8

В.А. Фейгина

О.В. Денисов

Рождественский праздник

07.01.17

16−00

ЦПКиО им. В. Г. Белинского,

ул. К.Маркса, 1

В.А. Фейгина

«Рождественская Ёлка» развлекательно-игровая программа в сквере «Дружба»

07.01.17

11−00

ул. Дружбы, 23, Железнодорожный район

В.А. Фейгина

Праздник «Рождественские забавы»

07.01.17

12−00

Терновский РДК,
ул. Терновского, 127

В.А. Фейгина

Л.Г. Белякова

Праздник «Рождественские забавы»

07.01.17

12−00

Стадион «Первомайский»,
ул. Калинина, 123

Л.Г. Белякова

Рождественский праздник

08.01.17

11−00

Фонтанная площадь

В.А. Фейгина

Рождественское представление для детей «Кто разбудит солнце?»

08.01.17

11−00

Детский парк совместно с ЦХИ,

ул. Кронштадская 1А

В.А. Фейгина

Е.О. Гусейнов

Рождественские культурно-развлекательные и спортивно-игровые программы

Квалификационный шахматный турнир среди школьников

«Рождественские встречи — 2016»

03−06.01.17

10.00 — 18.00

Филиал

МБУ ДО СДЮСШОР № 7,

ул. Рахманинова, 7/3

Н.В. Озерова

Рождественский фестиваль семейных традиций

3.01.2017 — 8.01.2017

Общеобразовательные учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы города Пензы

Ю.А. Голодяев

Рождественский турнир по настольному теннису

04.01.17

МБОУ СОШ 11,

ул. 8 Марта, 21А;

МБОУ СОШ № 12,
ул. Карпинского, 43А

Н.Б. Москвитина

Ю.А. Голодяев

Шахматный турнир

«Волшебное королевство»

для детей не старше 2009 г.р.

04−06.01.17

10:00 — 16:00

МАУ Гимназия № 13,
пр-т Строителей, 52а

Н.В. Озерова

Ю.А. Голодяев

Открытое первенство города Пензы по баскетболу «Зимняя сказка»

04−09.01.17

10:00 — 20:00

МБУ ДО ДЮСШ № 1,
ул. Попова, 66А

Н.В. Озерова

Спортивно-развлекательная программа «Roller-Drive».

04.01.17

12−00

МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром

ул. Гагарина, 6

В.А. Фейгина

Фольклорно-игровая программа «Рождественский переполох»

Первомайского района

04.01.17

по графику

МБОУ ДО ДДТ № 2,
ул. Калинина, 111Б

Л.Г. Белякова

Новогоднее представление у ёлки для детей Общества слепых г. Пензы

04.01.17

12−00

МБУ ЦКиД, Красное фойе,
ул. Ленина, 11А

В.А. Фейгина

Традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты»

05.01.17−06.01.17

10:00−14:00

Олимпийская аллея

Н.В. Озерова

Л.Г. Белякова

Соревнования среди спортивных семей

05.01.17

10:00 — 12:00

МБОУ СОШ № 26,
ул. Луговая,

Н.В. Озерова

Ю.А. Голодяев

Рождественский фестиваль

«Мы — команда»

05.01.17

11−00

ФОК «Атлант»,
пр-т Строителей, 52А

Н.В. Озерова

Ю.А. Голодяев

Соревнования по баскетболу среди дворовых команд

05.01.17

10−00

МБОУ Гимназия № 42,

ул. Ульяновская, 34А

Н.В. Озерова

Ю.А. Голодяев

11 Рождественский турнир по регби среди детских команд

05−07.01.17

10:00 — 18:00

ст. «Первомайский»,
ул. Калинина, 119;

ДС «Рубин»,
ул. Революционная, 9

Н.В. Озерова

Концерт творческих коллективов ЦХИ «Новогодний серпантин»: школы свободного движения «Метаморфоза», хореографического ансамбля «Галатея», спортивно-танцевального клуба «Грааль», студии эстрадного вокала «Ровесники»

05.01.17

12−00

МБУ ЦХИ, ул. Леонова,

В.А. Фейгина

Новогоднее представление для детей у елки

05.01.17

11−00

СП «Заря»,
ул. Ягодная/Конозаводская, 21/30

В.А. Фейгина

Развлекательно-игровая программа «Новогодний фейерверк»

05.01.17

12−00

МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром

ул. Гагарина, 6

В.А. Фейгина

Спортивно-развлекательный праздник «Рождественский фестиваль» в рамках СКК «Ладожский»

05.01.17

11−00

МБОУ Гимназия № 13,
ФОК «Атлант»,
пр. Строителей, 52

Ю.А. Голодяев

Ежегодная акция «Зимние забавы»

06.01.17

10.00 — 12.00

Олимпийская аллея, Приглашаются общеобразовательные учреждения, предприятия и организации г. Пензы

Н.В. Озерова

Л.Г. Белякова

Ю.А. Голодяев

Рождественский турнир по настольному теннису

06.01.17

11−00

ФОК «Надежда»,
ул. Вадинская,

Н.В. Озерова

Ю.А. Голодяев

Концерт творческих коллективов ЦХИ «Рождественский хоровод»: хореографического ансамбля «Вензеля» подготовительных студий ансамбля, фольклорного ансамбля «Вертоград»

06.01.17

12−00

МБУ ЦХИ, ул. Леонова,

В.А. Фейгина

Многоформатная развлекательная программа «Рождественская сказка»

06.01.17

12−00

МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром

ул. Гагарина, 6

В.А. Фейгина

Акция «Зимние забавы»

06.01.17

10−00

Общеобразовательные учреждения города

Ю.А. Гододяев

Открытые соревнования по авиамодельному спорту, посвященные памяти Героя Советского Союза, летчицы В. С. Гризодубовой

06.01.17

10−30

ФОК «Мечта», ул. Лядова, 14

Ю.А. Гододяев

Рождественские веселые старты в рамках СКК «Западный»

06.01.17

11−00

МБОУ СОШ № 30,ФОК «Спутник»,

ул. Мира, 62

Ю.А. Гододяев

Турнир по хоккею среди дворовых команд Первомайского района

07.01.17

12−00

территория города Спутник

Н.В. Озерова

Л.Г. Белякова

Развлекательно-игровая программа «Рождественские игры»

07.01.17

12−00

МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром

ул. Гагарина, 6

В.А. Фейгина

Рождественская сказка «Петушок — золотой гребешок». Праздничная программа

07.01.17.

12−00

Выставка птиц семейства куриных

В.А. Фейгина

Развлекательно-игровая программа «Новогодний микс»

08.01.17

12−00

МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром

ул. агарина, 6

В.А. Фейгина

Соревнования по хоккею среди дворовых команд

08.01.17

11−00

пр-т Строителей, 45

Октябрьский район

Н.В. Озерова Е. О.Гусейнов

Соревнования по хоккею среди дворовых команд

08.01.17

10−00

Стадион «Спартак»,
ул. Кл. Цеткин, 47а

Железнодорожный район

Н.В. Озерова

О.В. Денисов

Турнир по зимнему футболу среди подростковых команд

«Рождественский кубок»

08.01.17−09.01.17

по графику

МБОУ СОШ № 58,
ул. Ворошилова,

Н.Б. Москвитина

Ю.А. Голодяев

Концерт вокально-эстрадной студии «Рыжий кот» «Свеча Рождества»

10.01.17

18−30

МБОУ ДО ДШИ

им. Ю. Е. Яничкина,

ТЭП «Синий бархат»,

пр. Победа, 41

Ю.А. Голодяев

Районный турнир по хоккею.

Открытие зимнего спортивного сезона среди дворовых и пришкольных команд в рамках реализации проекта

«Детский спорт»

17.01.17

по графику

МБОУ ЛСТУ № 2,
ул. Бакунина, 115

Н.Б. Москвитина

Ю.А. Голодяев

Н.В. Озерова
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