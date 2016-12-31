План новогодних и рождественских мероприятий в Пензе

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Массовые народные гуляния и детские праздники

Новогоднее мероприятие с участием Деда Мороза и Снегурочки

Новогоднее представление у ёлки для жителей города Пензы (без возрастных ограничений) 31.12.16 - с 11.00 до 13.00 — музыкальное сопровождение с 13.00 31.12.16 до 03.00 01.01.2017 — праздничное представление

31.12.16- 01.01.17

Фонтанная площадь