План новогодних и рождественских мероприятий в Пензе

|
Наименование мероприятия
|
Дата, время
|
Место проведения
|
Ответственный
|
Новогодние праздники
|
Массовые народные гуляния и детские праздники
|
Новогоднее мероприятие с участием Деда Мороза и Снегурочки
Первомайский район
|
31.12.16
24−00
|
Терновский РДК,
|
Л.Г. Белякова
|
Новогоднее представление у ёлки для жителей города Пензы (без возрастных ограничений)
с 13.00
|
31.12.16-
01.01.17
|
Фонтанная площадь
|
В.А. Фейгина
|
Новогодние народные гулянья Октябрьского района
|
01.01.17
1−30
|
МБОУ СОШ № 74,
|
Е.О. Гусейнов
Ю.А. Голодяев
|
Новогодняя развлекательная программа (игры, конкурсы, забавы)
|
ежедневно
15:00−16:30
|
Фонтанная площадь
|
В.А. Фейгина
Н.В. Озерова
|
Массовое народное гуляние «Новогодняя ночь в Олимпийском»
|
01.01.17
02−00
|
МБУ ПКиО «Олимпийский», Роллердром
ул. Гагарина, 6
|
В.А. Фейгина
|
Новогодний праздник у Ёлки
|
01.01.17
01−00
|
Детский парк,
|
В.А. Фейгина
|
Новогодние народные гулянья
|
01.01.17
01−00
|
Микрорайон «Заря»
|
Е.О. Гусейнов
|
Новогодние культурно-развлекательные и спортивно-игровые программы
|
Тематическая акция «Парк собирает друзей»
|
01.01.17
14−00
|
МАУ «ЦПКиО
им. В. Г. Белинского»,
Олимпийская аллея
|
В.А. Фейгина
|
Праздничная акция «С Новым годом страна, с Новым годом народ!» — бесплатный вход
|
01.01.17
09−00
|
МАУ «Пензенский зоопарк»,
|
В.А. Фейгина
|
Экскурсия по зимнему зоопарку
«Ура! каникулы!»
(по предварительным заявкам)
|
01.-10.01.17
09:00-
16:00
|
МАУ «Пензенский зоопарк», ул. Красная, 10
|
В.А. Фейгина
|
Детский новогодний праздник
|
02.01.17−10.01.17
15−00
|
Детский парк,
|
В.А. Фейгина
|
Новогодний праздник у Елки
|
02.01.17−10.01.17
12−00
|
ЦПКиО им.
|
В.А. Фейгина
|
Новогодняя развлекательная программа
|
02.01.17−10.01.17
16−00
|
ЦПКиО им.
|
В.А. Фейгина
|
Семейный спортивный праздник «Елочка в кроссовках»
|
2−4.01.17
по графику
|
МБОУ ЛСТУ № 2,
ФОК «Центральный»,
|
Ю.А. Голодяев
|
Новогоднее представление у елки «Приключения в Новогоднем королевстве»
|
03.01.17
12−00
|
СП «Маяковский»,
|
В.А. Фейгина
|
Новогоднее представление для детей у елки «Новогодний элемент».
|
03.01.17
12−00
14−00
|
МБУ ЦКиД, Красное фойе,
|
В.А. Фейгина
|
«Киноклуб «Мультик"" — сборник мультфильмов для детей
|
03.01.17
11−00
|
СП «Заря»,
|
В.А. Фейгина
|
Развлекательно-игровая программа «Новогодний фейерверк»
|
03.01.17
12−00
|
МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром
ул. Гагарина, 6
|
В.А. Фейгина
|
Рождественские праздники
|
Массовые народные гуляния и детские праздники
|
Досугово-массовое мероприятие Железнодорожного района «Рождественские забавы»
|
05.01.17
11−00
|
Игровая площадка,
МБУ МЦ «Орион»,
|
Н.В. Озерова
О.В.Денисов
|
Рождественский праздник Железнодорожного района
|
05.01.17
11−00
|
МБОУ СОШ № 19, стадион,
|
О.В.Денисов
Ю.А. Голодяев
|
Праздник микрорайона «Зимние забавы» Ленинского района
|
05.01.17
11−00
|
Территория МБОУ СОШ № 11,
ул. 8-е Марта, 21А
|
Н.Б. Москвитина
Ю.А. Голодяев
|
Соревнования среди спортивных семей Первомайского района
|
06.01.17
12−00
|
город Спутник
|
Н.В. Озерова Л. Г.Белякова
|
Праздник микрорайона Монтажный «Рождественские забавы»
|
07.01.17.
15−00
|
площадь СП «Маяковский»,
ул. Сосновая, 8
|
В.А. Фейгина
О.В. Денисов
|
Рождественский праздник
|
07.01.17
16−00
|
ЦПКиО им.
ул. К.Маркса, 1
|
В.А. Фейгина
|
«Рождественская Ёлка» развлекательно-игровая программа в сквере «Дружба»
|
07.01.17
11−00
|
ул. Дружбы, 23, Железнодорожный район
|
В.А. Фейгина
|
Праздник «Рождественские забавы»
|
07.01.17
12−00
|
Терновский РДК,
|
В.А. Фейгина
Л.Г. Белякова
|
Праздник «Рождественские забавы»
|
07.01.17
12−00
|
Стадион «Первомайский»,
|
Л.Г. Белякова
|
Рождественский праздник
|
08.01.17
11−00
|
Фонтанная площадь
|
В.А. Фейгина
|
Рождественское представление для детей «Кто разбудит солнце?»
|
08.01.17
11−00
|
Детский парк совместно с ЦХИ,
ул. Кронштадская 1А
|
В.А. Фейгина
Е.О. Гусейнов
|
Рождественские культурно-развлекательные и спортивно-игровые программы
|
Квалификационный шахматный турнир среди школьников
«Рождественские встречи — 2016»
|
03−06.01.17
10.00 — 18.00
|
Филиал
МБУ ДО СДЮСШОР № 7,
ул. Рахманинова, 7/3
|
Н.В. Озерова
|
Рождественский фестиваль семейных традиций
|
3.01.2017 — 8.01.2017
|
Общеобразовательные учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы города Пензы
|
Ю.А. Голодяев
|
Рождественский турнир по настольному теннису
|
04.01.17
|
МБОУ СОШ 11,
ул. 8 Марта, 21А;
МБОУ СОШ № 12,
|
Н.Б. Москвитина
Ю.А. Голодяев
|
Шахматный турнир
«Волшебное королевство»
для детей не старше
|
04−06.01.17
10:00 — 16:00
|
МАУ Гимназия № 13,
|
Н.В. Озерова
Ю.А. Голодяев
|
Открытое первенство города Пензы по баскетболу «Зимняя сказка»
|
04−09.01.17
10:00 — 20:00
|
МБУ ДО ДЮСШ № 1,
|
Н.В. Озерова
|
Спортивно-развлекательная программа «Roller-Drive».
|
04.01.17
12−00
|
МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром
ул. Гагарина, 6
|
В.А. Фейгина
|
Фольклорно-игровая программа «Рождественский переполох»
Первомайского района
|
04.01.17
по графику
|
МБОУ ДО ДДТ № 2,
|
Л.Г. Белякова
|
Новогоднее представление у ёлки для детей Общества слепых г. Пензы
|
04.01.17
12−00
|
МБУ ЦКиД, Красное фойе,
|
В.А. Фейгина
|
Традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты»
|
05.01.17−06.01.17
10:00−14:00
|
Олимпийская аллея
|
Н.В. Озерова
Л.Г. Белякова
|
Соревнования среди спортивных семей
|
05.01.17
10:00 — 12:00
|
МБОУ СОШ № 26,
|
Н.В. Озерова
Ю.А. Голодяев
|
Рождественский фестиваль
«Мы — команда»
|
05.01.17
11−00
|
ФОК «Атлант»,
|
Н.В. Озерова
Ю.А. Голодяев
|
Соревнования по баскетболу среди дворовых команд
|
05.01.17
10−00
|
МБОУ Гимназия № 42,
ул. Ульяновская, 34А
|
Н.В. Озерова
Ю.А. Голодяев
|
11 Рождественский турнир по регби среди детских команд
|
05−07.01.17
10:00 — 18:00
|
ст. «Первомайский»,
ДС «Рубин»,
|
Н.В. Озерова
|
Концерт творческих коллективов ЦХИ «Новогодний серпантин»: школы свободного движения «Метаморфоза», хореографического ансамбля «Галатея», спортивно-танцевального клуба «Грааль», студии эстрадного вокала «Ровесники»
|
05.01.17
12−00
|
МБУ ЦХИ, ул. Леонова, 1А
|
В.А. Фейгина
|
Новогоднее представление для детей у елки
|
05.01.17
11−00
|
СП «Заря»,
|
В.А. Фейгина
|
Развлекательно-игровая программа «Новогодний фейерверк»
|
05.01.17
12−00
|
МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром
ул. Гагарина, 6
|
В.А. Фейгина
|
Спортивно-развлекательный праздник «Рождественский фестиваль» в рамках СКК «Ладожский»
|
05.01.17
11−00
|
МБОУ Гимназия № 13,
|
Ю.А. Голодяев
|
Ежегодная акция «Зимние забавы»
|
06.01.17
10.00 — 12.00
|
Олимпийская аллея, Приглашаются общеобразовательные учреждения, предприятия и организации г. Пензы
|
Н.В. Озерова
Л.Г. Белякова
Ю.А. Голодяев
|
Рождественский турнир по настольному теннису
|
06.01.17
11−00
|
ФОК «Надежда»,
|
Н.В. Озерова
Ю.А. Голодяев
|
Концерт творческих коллективов ЦХИ «Рождественский хоровод»: хореографического ансамбля «Вензеля» подготовительных студий ансамбля, фольклорного ансамбля «Вертоград»
|
06.01.17
12−00
|
МБУ ЦХИ, ул. Леонова, 1А
|
В.А. Фейгина
|
Многоформатная развлекательная программа «Рождественская сказка»
|
06.01.17
12−00
|
МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром
ул. Гагарина, 6
|
В.А. Фейгина
|
Акция «Зимние забавы»
|
06.01.17
10−00
|
Общеобразовательные учреждения города
|
Ю.А. Гододяев
|
Открытые соревнования по авиамодельному спорту, посвященные памяти Героя Советского Союза, летчицы В. С. Гризодубовой
|
06.01.17
10−30
|
ФОК «Мечта», ул. Лядова, 14
|
Ю.А. Гододяев
|
Рождественские веселые старты в рамках СКК «Западный»
|
06.01.17
11−00
|
МБОУ СОШ № 30,ФОК «Спутник»,
ул. Мира, 62
|
Ю.А. Гододяев
|
Турнир по хоккею среди дворовых команд Первомайского района
|
07.01.17
12−00
|
территория города Спутник
|
Н.В. Озерова
Л.Г. Белякова
|
Развлекательно-игровая программа «Рождественские игры»
|
07.01.17
12−00
|
МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром
ул. Гагарина, 6
|
В.А. Фейгина
|
Рождественская сказка «Петушок — золотой гребешок». Праздничная программа
|
07.01.17.
12−00
|
Выставка птиц семейства куриных
|
В.А. Фейгина
|
Развлекательно-игровая программа «Новогодний микс»
|
08.01.17
12−00
|
МБУ ПКиО «Олимпийский» Роллердром
ул. агарина, 6
|
В.А. Фейгина
|
Соревнования по хоккею среди дворовых команд
|
08.01.17
11−00
|
пр-т Строителей, 45
Октябрьский район
|
Н.В. Озерова Е. О.Гусейнов
|
Соревнования по хоккею среди дворовых команд
|
08.01.17
10−00
|
Стадион «Спартак»,
Железнодорожный район
|
Н.В. Озерова
О.В. Денисов
|
Турнир по зимнему футболу среди подростковых команд
«Рождественский кубок»
|
08.01.17−09.01.17
по графику
|
МБОУ СОШ № 58,
|
Н.Б. Москвитина
Ю.А. Голодяев
|
Концерт вокально-эстрадной студии «Рыжий кот» «Свеча Рождества»
|
10.01.17
18−30
|
МБОУ ДО ДШИ
им.
ТЭП «Синий бархат»,
пр. Победа, 41
|
Ю.А. Голодяев
|
Районный турнир по хоккею.
Открытие зимнего спортивного сезона среди дворовых и пришкольных команд в рамках реализации проекта
«Детский спорт»
|
17.01.17
по графику
|
МБОУ ЛСТУ № 2,
|
Н.Б. Москвитина
Ю.А. Голодяев
Н.В. Озерова
|
|
План новогодних и рождественских мероприятий в Пензе
31 декабря в 12:13 294 просмотра
Горадминистрация Пензы опубликовала план мероприятий на новогодние и рождественские праздники.